Vroeger en nu: de échte fly-over aan de Dampoort

02 juni 2020

Als we het vandaag over de fly-over hebben denken we meestal aan de B401 aan de Zuid. Maar tot 1997 had Gent een heel andere fly-over aan de Dampoort: een tijdelijk bouwwerk dat het eerder van functionaliteit dan van schoonheid of geruisloosheid moest hebben.

De fly-over aan de Dampoort werd gebouwd in 1973 en weer afgebroken in 1997. Het stalen gevaarte verbond de Kasteellaan, net voorbij het kruispunt met de Gandastraat, met Dok-Zuid en overspande zo de hele Dampoort.

De constructie maakte deel uit van de aanleg van de R40 in het begin van de jaren 1970. Sommige belangrijke kruispunten van de stadsring werden toen ondertunneld (de Sint-Lievenstunnel) of overbrugd (het Keizerviaduct).

Voorlopige oplossing

Voor de Dampoort werd in 1973 - het jaar waarin ook het nieuwe treinstation Gent-Dampoort in gebruik werd genomen - gekozen voor een een metalen brug als ‘voorlopige oplossing’ voor tien jaar. Maar nog voor het jaar om was, barstte de oliecrisis los en begonnen de overheidsuitgaven de pan uit te swingen. Nog geen tien jaar later was België bijna failliet en was er voor een deftige brug aan de Dampoort natuurlijk geen geld meer.

In stukken geknipt

De ijzeren brug heeft zijn zilveren jubileum net niet meer ‘gevierd’: in de nacht van 27 op 28 mei 1997 werd de roestige constructie in stukken geknipt en afgevoerd. Voor de omwonenden was het een opluchting dat het lelijke en lawaaierige gedrocht tegen de vlakte ging. De dag voordien nam Carlos Hourez, de fotograaf van het Stadsarchief, nog deze foto met de grote schouw van de elektriciteitscentrale aan de Ham op de achtergrond. Sindsdien vormt de rotonde rond de zwaaikom de draaischijf van het Dampoortverkeer. Op termijn moet er echter een betere oplossing komen voor het vierde gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen.