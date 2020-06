Vroeger en Nu: de bijna onherkenbare Stropkaai

Erik De Troyer

09 juni 2020

Gent Zonder de torens van de Sint-Pietersabdij op de achtergrond zou het moeilijk zijn om deze prentbriefkaart uit 1900 te situeren. De Stropkaai onderging dan ook enorme veranderingen door de jaren.

Deze metalen brug werd gebouwd in 1882 naar ontwerp van Emile Braun, de latere burgemeester die toen hoofdingenieur van de stad was. In 1940 werd die vervangen door een betonnen brug en in 1979 door de huidige brug. Wie goed kijkt, ziet achter de brug ook de Peperbus, een 17de-eeuwse wachttoren aan de nu verdwenen stadsmuren. De fabrieksschouw rechts van de klokkentoren van de Sint-Pietersabdij hoort bij de industriële weverij van tafellinnen L. Thienpont & fils aan Ter Platen.

De vele boten aan de Stropkaai geven een goed beeld van de bedrijvigheid daar. Een vracht bakstenen wordt met kruiwagens aan land gereden en met de hand geladen op karren met uitstaande wanden. Helemaal rechts zien we de achtersteven van een kolenschip.

Zowel Ter Platen als het Strop zijn toponiemen die verband houden met de historische loop van de Schelde. Ter Platen verwijst naar een zandplaat of droogvallende zandbank, een soort eilandje dus, in de Schelde. Die is op oude kaarten van Gent nog te zien. Het Strop was de naam van een afspanning bij de Schelde, die op zijn beurt was afgeleid van de scherpe bocht die de rivier op die plek maakte. Kloeke werkpaarden stonden hier klaar om schepen door deze moeilijke doorgang of “strop” te trekken.

In 1784 maakte de Franse ingenieur Ignace Balthasar Malfeson, directeur van de waterwerken in het district van Gent komaf met dit lastige karwei door die bocht van de Schelde recht te trekken. Dit bleek een meer haalbare kaart dan zijn eerdere, veel ambitieuzere en nooit gerealiseerde plan uit 1776 om de Opperschelde in Ledeberg rechtstreeks met de Nederschelde in Gentbrugge te verbinden. Dit gebeurde via een kanaal of “coupure” langs de Rietgracht, een beek die nu nog deels bestaat.