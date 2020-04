Vroeger en Nu: De Ajuinlei toen er nog geparkeerd kon worden Erik De Troyer

14 april 2020

11u03 5

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Ajuinlei kennen we vandaag als die gezellige straat aan het water waar de boekenmarkt plaatsvindt. Niet eens zo lang geleden was de straat toch veel minder gezellig. Voor 1996 was er van water aan de Ajuinlei zelfs helemaal geen sprake. Dat blijkt uit deze foto uit juni 1996 van het stadsarchief. De Leie werd in 1960 overwelfd. Op die vlakte kwam uiteraard een grote parking tussen beide bruggen, vergelijkbaar met de Reep tot voor enkele jaren geleden. Handig was het wel voor wie moest werken in de Veldstraat of er wou gaan shoppen.

Dille & Kamille zit vandaag nog steeds in dezelfde winkel. Het keukengerei van Maurice Rogge - waarvan een reclamebord te zien is - verhuisde intussen naar de Steendam. En wildgeparkeerde fietsen waren ook toen al een probleem.

Schuif de witte bol op de foto hierboven van links naar rechts om de Ajuinlei vroeger en nu te zien!