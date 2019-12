Vroeger dierenasiel krijgt een invulling voor de buurt Erik De Troyer

26 december 2019

10u25 0 Gent Het voormalige Dierenasiel in het Citadelpark krijgt een tijdelijke invulling. Vanaf 2020 krijgt de stad het pand terug van het dierenasiel dat het in bruikleen kreeg. Er wordt momenteel bekeken met buurtbewoners wat er mogelijk is met het pand. De stad heeft de komende vijf jaar 3 miljoen euro veil voor een hele reeks van dergelijke tijdelijke invullingen.

Deze zomer verhuisde het Gentse dierenasiel naar de langverwachte nieuwbouw aan de Watersportbaan. Daardoor staat het kasteeltje achter het ICC al een tijdje leeg. “Het pand zal door het dierenasiel eerst proper gemaakt worden en ontsmet. Vervolgens worden enkele kleine werken uitgevoerd om de tijdelijke invulling mogelijk te maken. Wanneer die werken zijn afgerond zorgt de dienst facility management voor een eerste snelle invulling om te voorkomen dat het pand gekraakt wordt”, aldus schepen van facility management Annelies Storms (sp.a).

In tussentijd wordt overlegd met de klankborggroep Citadelpark. Met hen wordt momenteel bekeken welke ideeën er zijn voor de tijdelijke invulling van het gebouw.

Gent heeft de voorbije jaren heel wat tijdelijke invullingen zien passeren. Denk maar aan DOK aan de Dampoort, Kerk in Gentbrugge, Nest in de oude bib aan de Zuid of de Bostorie in Drongen. De komende jaren zullen we heel wat meer van dergelijke tijdelijke invullingen zien.

Voor de periode 2020 – 2025 wordt 3 miljoen euro voorzien om nog meer tijdelijke invullingen mogelijk te maken. Jaarlijks wordt 300.000 euro beschikbaar gesteld via een Fonds Tijdelijke Invullingen. Daarnaast wordt jaarlijks 200.000 euro voorzien vanuit het budget voor gebouwenbeheer. Dat geld zal worden gebruikt om gebouwen veilig en gebruiksklaar te maken. Er wordt ook meer begeleiding voorzien vanuit de dienst beleidsparticipatie en dienst vastgoed.

“Gent zit vandaag al op een recordaantal tijdelijke invullingen. Iedereen kent wel een geslaagd project. Zo’n 188 gronden en panden stellen we kosteloos ter beschikking van Gentenaars die mee willen werken aan een stad zonder ‘kankers’. Het gaat om plekken die wachten op een definitieve bestemming. Een verlaten pand kan in een vruchtbare grond vormen voor experimenten en ontmoetingen, een braakliggende lap grond kan een tuin worden. We willen Gent maximaal laten benutten door de Gentenaars, overal waar dat kan”, zegt Annelies Storms.

Schepen Astrid De Bruycker: “Een tijdelijke invulling moet leegstand omvormen tot dynamiek, en de noden van een buurt zichtbaar maken. Het moet een broedplaats zijn voor sociale, artistieke, economische of sportieve experimenten, die vorm krijgen van onderuit. Het stadsbestuur werkt daar graag aan mee, door de projecten mee te financieren en te begeleiden.”

Enkele grote tijdelijke invullingen die in de pijplijn zitten zijn het Geeraard de Duivelsteen, de Heilig Hartkerk in Sint-Amandsberg, de Sint-Jozefkerk op het Rabot.