Vroedvrouw Ambre (32) doet nog steeds consultaties, ook bij zwangere vrouwen met corona: “Veel vrouwen zijn angstig” Jill Dhondt

26 maart 2020

18u02 18 Gent Ambre Hamelink (32) doet nog steeds medische controles bij aanstaande en kersverse moeders als zelfstandig vroedvrouw. Gezien deze vrouwen voor nieuwe uitdagingen staan in tijden van corona, is haar taak meer dan ooit van belang. Als het tijd is om te bevallen, mag ze echter niet meer mee naar het ziekenhuis. “Er wordt te weinig geluisterd naar de stem van aanstaande mama’s”, zegt ze.

Ambre en haar collega’s van Vroedvrouwen De Bron werken gewoon door tijdens de coronacrisis. “Baby’s wachten niet om te groeien, ze houden geen rekening met onze agenda”, zegt ze met een lach. Vrijdag gaat ze op bezoek bij twee zwangere vrouwen die vermoedelijk corona hebben. “Ze worden niet meer getest, maar ze vertonen wel de verschijnselen.” Ambre ziet nog steeds zwangere en pasbevallen vrouwen in persoon, maar minder dan ervoor. “Omdat verloskundige controles onder dringende medische zorgen vallen, mogen we nog langsgaan. Voor de rest proberen we zo veel mogelijk op afstand te helpen, en vragen telefonisch te beantwoorden.”

Tijdelijk geweerd uit de ziekenhuizen

Ambre en haar team begrijpen de strikte maatregelen die momenteel gelden in de materniteiten, maar maken zich zorgen om het psychisch welbevinden van de aanstaande ouders. “Zwangere dames worden vergeten”, zegt ze. “Als hun partner wil meegaan naar het ziekenhuis, moet die daar blijven. Dat is een probleem als het koppel nog kinderen heeft. De partner moet dan kiezen tussen de kinderen thuis en haar of zijn arbeidende vrouw in het ziekenhuis. Veelal moet de partner thuisblijven om voor de andere kindjes te zorgen, gezien zij nergens anders naartoe kunnen, waardoor de vrouw alleen moet bevallen. Nu ook de externe vroedvrouw niet meer mee mag naar het ziekenhuis, voelt zij zich nog meer alleen.”

“Als externe vroedvrouw garanderen we evenwel één-op-één begeleiding, zonder de kamer te verlaten. Het aantal risicocontacten is daardoor beperkt, en de moeder in spe zou een vertrouwenspersoon aan haar zijde hebben.”

Een kind krijgen is een heel speciaal moment dat je normaal deelt met familie en vrienden Ambre Hamelink

Meer thuisbevallingen

Omwille van de aangepaste richtlijnen in de ziekenhuizen, kiezen meer vrouwen die samenwerken met De Bron ervoor om thuis te bevallen. “De vrouwen kunnen daar uiteraard naar vragen, maar instappen voor een thuisbevalling gaat niet zomaar. De zwangerschap mag niet gecompliceerd zijn en er mogen geen risicofactoren voor en tijdens de bevalling zijn. Als dat het geval is, worden de vrouwen toch doorverwezen naar een ziekenhuisbevalling.”

Zwanger in tijden van corona

De vroedvrouwen van De Bron merken dat veel zwangere vrouwen met heel wat vragen zitten. “Ze vragen zich af, als ze corona krijgen, wat dat met hun zwangerschap doet. Ze willen weten of hun partner mee mag naar het ziekenhuis, of ze snel moeten vertrekken uit het ziekenhuis, of ze borstvoeding mogen geven, enzovoort.”

“Veel vrouwen zijn zeer emotioneel. Logisch ook, een kind krijgen is een heel speciaal moment dat je normaal deelt met familie en vrienden. Gezinnen moeten het nu alleen redden. Ouders en grootouders komen wel kijken door het raam, maar dat is niet hetzelfde. Laatst toonde een moeder me een handafdruk van haar moeder op het raam, dat niet meer wordt gewassen. Een andere mama is rondgegaan met de auto, om haar baby vanachter het raam te tonen aan haar ouders. Het is heel heftig voor de kersverse ouders, maar ook voor de grootouders, die hun kleinkind de eerste weken niet kunnen vastnemen. Wij, vroedvrouwen, vragen om meer naar hen te luisteren naar wat zij nodig hebben.”