Vrijwilligers van Gents Solidariteitsfonds koken voor het laatst. Meer dan 9.000 maaltijden verdeeld in coronaperiode Sabine Van Damme

27 juni 2020

15u55 0 Gent Omdat nog meer mensen dan anders het financieel heel zwaar kregen tijdens de coronaperiode, én omdat alle buurtcentra en sociale restaurants sloten, is het Gents Solidariteitsfonds aan het koken gegaan. Met vrijwilligers is er de voorbije drie maanden zo hard gewerkt, dat er ruim 9.000 warme maaltijden zijn verdeeld. Dat stopt nu, al is een vervolg niet ondenkbaar.

Op 3 april ging een handvol vrijwilligers van het Gents Solidariteitsfonds over tot een grote kookactie. Die avond werden de eerste paar honderd maaltijden verdeeld.Op facebook vond de actie veel bijval en bleek dat veel meer mensen wilden koken voor mensen in moeilijkheden. Binnen de week ontstond een systeem waarbij koks, chauffeurs en doelgroeporganisaties elkaar vonden. Al snel zorgden bijna 100 vrijwilligers samen voor zowat 750 gratis maaltijden per week, veelal uit eigen keukens en ook in de keukens van de Visitfabriek aan het Rabot en in de keuken van Victoria de Luxe. Er werd samengewerkt met moskeeën en hulporganisaties.

“Drie maanden na het ontstaan houden we er voorlopig mee op”, zegt Maarten Geeroms. “We kijken nu wat de toekomst brengt. Worden we een vzw? Koken we verder? Waar halen we onze middelen? Wat doen we bij een mogelijke tweede coronacrisis? We gaan in overleg met de Stad, het ocmw en de sociale restaurants en willen er samen voor zorgen dat elke Gentenaar minstens één keer per week toegang krijgt tot een warme gezonde maaltijd.”

Enkele vrijwilligers kookten vandaag voor het laatst in de Visitfabriek. Onder hen ook Annick Cruyt, die drie keer per week kwam koken, de hele periode lang. “Ik had toch niks anders te doen”, zegt ze laconiek. “Ik ben lerares zedenleer op het Atheneum Mariakerke. Bij pre-teaching zijn Nederlands en wiskunde belangrijk, zedenleer niet. Dus zette ik mij hier in.” Annick werd gisteren bijgestaan door drie jongeren die ook van datzelfde atheneum komen. “Nochtans heb ik ze niet aangespoord om dit te doen, ze zijn zelf op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk en zijn hier beland, net als vele andere jongeren trouwens. Dat was soms heel boeiend, 70 maaltijden koken op 3 uur tijd met jongeren die nog nooit een ajuin hadden gepeld. Ze hebben in elk geval veel geleerd”, lacht Annick. Vandaag waren Kas Christiaens, Jens Onderdonck en Dieuwerke De Baerdemacker mee aan de slag.

Woensdag 30 juni gaan de laatste maaltijden de deur uit, dan begint de zoektocht naar een nieuwe toekomst.