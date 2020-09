Vrijwilliger Freddy (74) is dolbij met schenking van grootwarenhuisketen Lidl: “Door die elektrische transpallet moet ik veel minder sleuren” Cedric Matthys

16 september 2020

18u17 0 Gent Grootwarenhuisketen Lidl gaat een elektrische transpallet schenken aan Dien-Centrum Gent-Noord. De organisatie in Sint-Salvatorstraat deelt gratis voedsel uit aan minderbedeelden, maar het werk wordt stilaan te zwaar. “De gemiddelde leeftijd ligt hier ruim boven de 70", zegt vrijwilliger Freddy Matthijs. “De paletten van de vrachtwagen naar onze opslagplaats is een zware klus.”

Mensen die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij. Ze bestaan nog. Minstens één dag in de week komt Freddy Matthijs (74) van Destelbergen naar de Sint-Salvatorstraat in Gent. Daar deelt hij samen met de andere vrijwilligers van Dien-Centrum Gent-Noord gratis voedsel aan wie het nodig heeft. De Oost-Vlaamse voedselbanken brengen het eten naar het terrein, waarna het team alles uitsorteert. “De paletten van de vrachtwagen naar onze opslagplaats is de zwaarste klus", legt Matthijs uit. “Sommige paletten wegen bijna 1000 kilo. Met twee is het net doenbaar, maar alleen is het echt vreselijk. Onze transpallet was dringend aan vernieuwing toe.”

Elektrische transpalet

Dien-Centrum Gent-Noord legde hun probleem voor aan grootwarenhuisketen Lidl. Tijdens een officieel persmoment op de site van de organisatie overhandigde Boudewijn van den Brand, CEO van het bedrijf, woensdagmiddag een cheque van 120.000 euro aan de nationale Voedselbanken. Freddy Matthijs trok even zijn stoute schoenen aan en haalde zijn slag thuis.

“We waren al even op zoek naar een elektrische transpallet”, zegt de vrijwilliger. “De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers ligt ruim boven de 70 en het werk weegt te zwaar door. Ik heb even tweedehands gezocht naar een elektrische transpallet, maar ook daar zijn die toestellen erg duur. Daarom zochten we een sponsor. Dat de CEO van Lidl meteen zou toehappen, had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Vrijdag mogen we hier al een nieuw toestel verwachten. Gewoonweg ongelofelijk.”

Fruit voor één euro

Niet enkel de transpallet, maar ook de cheque van 120.000 euro voor de Voedselbanken maakte Matthijs erg tevreden. Lidl startte begin februari met het initiatief ‘Good Taste, Zero Waste’. Consumenten kopen in de winkel verse producten, waarvan de houdbaarheidsdatum dezelfde dag verstrijkt, tegen lagere prijzen. Het gaat dan bijvoorbeeld om dozen met drie kilogram groenten en fruit voor één euro of vlees en vis voor 50 cent. De producten worden verkocht en de inkomsten gaan integraal naar de Voedselbanken.

“Normaal gezien gingen we pas eind dit jaar een cheque overhandigen", zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerder van Lidl, “maar de coronacrisis is ook in de Voedselbanken duidelijk merkbaar. Vandaag kloppen er 195.000 hulpbehoevenden aan, een stijging met 20 procent. We hebben daarom beslist om vervroegd geld vrij te maken. De Voedselbank kan met het budget voedsel aankopen in onze winkel, wat twee grote voordelen heeft. Enerzijds kan de organisatie zelf kiezen wat ze kopen en anderzijds vervallen de producten niet na enkele dagen. Dat laatste maakt de distributie veel eenvoudiger.”