Vrijwillige afvalruimers heten voortaan ‘Propere Pierkes’ Wietske Vos

19 september 2020

12u12 0 Gent IVAGO krijgt al sinds 2008 hulp van Gentenaars die vrijwillig zelf een stukje straat, park of plein netjes houden. Als blijk van waardering en om de laagdrempeligheid te benadrukken, kregen die intussen 500 afvalruimers een nieuwe naam: voortaan gaan ze op pad met hun hun grijpers, vuilzakken en grijpers als ‘Propere Pierkes’. Pierke Pierlala ‘himself’ gaf hen die naam vanmorgen met een heuse ‘Propere Pierkes Soeng’ aan het Spaanskasteelplein.

Samen met Pierke Pierlala onthulde IVAGO-voorzitter Bram Van Braeckevelt (Groen) een bord met de nieuwe naam aan het Spaanskasteelplein, in aanwezigheid van een aantal vrijwilligers. Pierke en zijn ‘chef de musique’ zongen er ook de ‘Propere Pierkes Soeng’ op de tonen van ‘De Rode Duivels gaan naar Spanje.

Meer dan 500 vrijwilligers

In 2008 kregen de eerste 9 burgerinitiatieven voor afval opruimen de titel ‘netheidscharters’. Hun aantal nam gestaag toe, maar toen tijdens de lockdown heel wat Gentenaars tijdens hun wandelingen geconfronteerd werden met zwerfafval, schoot het aantal aanvragen de hoogte in. Dit jaar schreven 245 enthousiastelingen zich in, waardoor de teller eind augustus op ruim 500 stond.

Bram Van Braeckevelt apprecieert de positieve insteek van deze 500 Gentenaars. “Iedereen ‘neut’ wel eens, ik ook. Maar als je dat neuten omzet in een positieve actie, dat vind ik echt chique. Die energie van onderuit apprecieer ik erg, want een proper Gent maken we samen.”

Vereerd

Uit een enquête onder de vrijwilligers blijkt overigens dat 17,4% meerdere keren per week erop uit trekt om afval te ruimen, 27% doet dat wekelijks en 33% doet het een keer per maand. 22,5% trekt erop uit met het gezin.

Om zijn waardering te tonen, zinde IVAGO op een leuke naam. Luk De Bruyker, aka als volksfiguur Pierke Pierlala, kreeg telefoon met de vraag of ze de naam Pierke voor dit initiatief mochten gebruiken: “Voor zoiets positiefs was mijn antwoord: ja, natuurlijk”, aldus De Bruyker. “Ik was eerlijk gezegd vereerd. Zo’n vrijwillig initiatief dat mensen samenbrengt, past helemaal in de geest van Pierke”.