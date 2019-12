Vrijspraak voor vermeende verkrachting in Gents café Wouter Spillebeen

02 december 2019

13u58 1 Gent Twee mannen zijn vrijgesproken nadat ze er door een vrouw van beschuldigd werden dat ze haar verkrachtten in de toiletten van een Gents café.

De vrouw, die zwakbegaafd is, verbleef een dag in het ziekenhuis na de vermeende aanranding. “Ze werd belaagd door de twee verdachten”, beweerden haar advocaten in de rechtbank. Maar het Openbaar Ministerie zag niet genoeg bewijsmateriaal en de beklaagden hielden vol dat alles met wederzijdse toestemming gebeurde. “Ze had met de twee mannen zitten snuiven, dan werd er gezegd dat ze zin had in seks”, aldus de advocaat van een van de beklaagden. De rechtbank volgde de stelling van het Openbaar Ministerie en besloot beide mannen vrij te spreken.