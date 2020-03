Vrijspraak voor restaurant dat mogelijke fipronileieren niet weggooide Wouter Spillebeen

03 maart 2020

12u09 0 Gent De uitbaters van een restaurant in de Gentse Hoogpoort zijn vrijgesproken nadat controleurs van het voedselagentschap FAVV een halve tray aantroffen die eigen weggegooid moesten worden. De eieren waren mogelijk besmet met fipronil, maar de uitbaters wisten dat naar eigen zeggen niet.

In volle fipronilcrisis in de zomer van 2017 stuurde de leverancier van het restaurant een e-mail waarin stond dat eieren mogelijk besmet waren met het insecticide en dus vernietigd moesten worden. Een dag nadat de mail verzonden werd, kwamen controleurs van het FAVV binnen in het restaurant, waar bleek dat de eieren nog gebruikt werden.

De uitbaters zeggen dat ze de mail nooit kregen. “Kan men verwachten dat iemand die een restaurant runt zo’n algemeen e-mailadres constant in de gaten houdt?”, vroeg hun advocaat. “Het is uiterst onvoorzichtig van de leverancier.” Volgens de rechtbank was het onderzoek na de vaststellingen te summier om het restaurant te veroordelen. “Er was niet eens een onderzoek bij de verdeler, dus de schuld van de uitbaters is niet bewezen.”