Vrijspraak voor man die beschuldigd werd van aanranding op Gentse Feesten Wouter Spillebeen

05 september 2019

11u08 0 Gent Een man die verdacht werd van een aanranding op de Gentse Feesten is door de rechtbank over de hele lijn vrijgesproken. Volgens de rechter is er sprake van twijfel en zijn er niet genoeg objectieve bewijzen van zijn schuld.

Het slachtoffer verklaarde dat ze een hand aan haar borst voelde. Getuigen zouden de vermeende aanranding gezien hebben en op basis van hun verklaringen werd de verdachte opgepakt. Maar tijdens de verhoren ontkende de man alles. Hij wilde zich naar eigen zeggen enkel een weg banen op het drukke plein en als hij de borst had aangeraakt, dan was dat per ongeluk geweest.

Bovendien lopen de verklaringen van het slachtoffer en die van een getuigen niet helemaal gelijk. Het slachtoffer zei geen harde of knijpende beweging te hebben gevoeld, maar een getuige zei dat de beklaagde met een uitgestoken arm tegen haar borst duwde. De rechtbank volgt de verklaring van het slachtoffer “aangezien zij het best kan omschrijven wat er met haar gebeurt”, motiveert de rechter. “Volgens die verklaring is het niet ondenkbaar dat de beklaagde de waarheid spreekt.”

Aanrandingen blijven probleem

Daarom is er sprake van redelijke twijfel en in zo’n geval wordt er altijd in het voordeel van de beklaagde geoordeeld. Er zijn niet genoeg objectieve elementen in het dossier om een veroordeling uit te spreken. Zo zijn er bijvoorbeeld geen camerabeelden. “Dat is de juridische waarheid, maar die komt niet altijd overeen met de feitelijke waarheid”, volgens het vonnis, dat dus niet uitsluit dat er wel degelijk een aanranding gebeurd kan zijn.

Aanrandingen en verkrachtingen blijven een probleem op de Gentse Feesten. Dit jaar deden twee vrouwen aangifte van verkrachting. De eerste nacht al werd een vrouw slachtoffer in het steegje achter de McDonald’s op de Korenmarkt. Later op de week zou een Nederlandse vrouw verkracht zijn in de buurt van de Vlasmarkt. Daarnaast deden zeven slachtoffers aangifte van aanrandingen en betastingen.