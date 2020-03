Vrijgezellenfeest, huwelijk en huwelijksreis afgezegd: “We zouden trouwen de dag na de lockdown, maar niemand gaat durven komen” Sabine Van Damme

13 maart 2020

14u18 8 Gent Thomas Beyls en Lien Soetaert keken er al lang naar uit, naar hun perfect geplande huwelijksdag op 4 april. “Maar alle huidige maatregelen gelden tot 3 april. Wie gaat er de dag daarna naar een feest durven komen? We weten nog niet eens zeker of de trouw op het stadhuis kan doorgaan.” En dus werd alles afgezegd. “Hopelijk kunnen we het financieel verlies beperken…

Dat ze zouden trouwen op 4/4/2020 stond al lang vast. “De zaal De Wilde Brouwers in Merelbeke was gereserveerd, de 220 uitnodigingen verstuurd”, vertelt Thomas. “Het hotel in Amsterdam voor mijn vrijgezellenfeest was geboekt, net als de huwelijksreis naar Berlijn. En nu valt alles in het water. Natuurlijk gaan we er geld aan verliezen. Maar we hopen dat te kunnen beperken.”

De feestzaal was alvast erg meegaand. “We mogen gelukkig ons feest uitstellen naar een latere datum, zonder ons voorschot te verliezen. Het geld van het hotel in Amsterdam zijn we vermoedelijk wel kwijt. En onze reis naar Berlijn bekijken we nog, of we die kunnen annuleren of verzetten zonder kosten. De uitnodigingen voor de nieuwe datum gaan we gewoon per sms sturen.”

Geweten

“Officieel lopen de maatregelen maar tot 3 april en kunnen we alles op 4 april wel laten doorgaan. Maar dat gaan we niet riskeren. Wie zegt dat de maatregelen niet verlengd worden? En ook: een feest zonder handen schudden, zonder kussen, en met mensen die bang zijn. Hoe ongezellig zou dat worden. We kregen nu al berichten van mensen dat ze niet zouden komen als het feest toch zou doorgaan op 4 april. Ik wil het trouwens ook niet riskeren. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat mensen op mijn feest ziek worden. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan mijn grootvader van 87. Ik begrijp de maatregelen dus wel. Maar plezant is het niet.”

Of het huwelijk zelf, op het stadhuis, nog kan doorgaan op 3 april, is nog niet helemaal duidelijk. “Normaal gezien wel, en als dat kan, gaan we dat wel doen. Dat is sowieso in beperkte kring met familie. En voorlopig gaan we dus onze wonden likken, en afwachten. Maar trouwen doen we sowieso. Als het nu niet kan, dan wel later.”