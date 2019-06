Vrije meningsuiting De Kijk van Kurt

Kurt Burgelman

14 juni 2019

19u03 6

Heeft u dat ook als u op de R4 van of naar Merelbeke rijdt, die opstoot van Gentse fierheid? Ik wel. Telkens als ik de verlichte Ghelamco Arena passeer, maakt mijn blauwwitte hart een sprongetje. Ik was erbij in 2013 toen onze Buffalo’s tegen FC Stuttgart de grasmat inspeelden. Voor die match zong ik ‘t Vliegerke met Miguel Wiels, Wim Claeys en de inmiddels betreurde Walter De Buck en Luc De Vos. Kort na het overlijden van Luc zong ik zijn Mia voor een volle Arena, vocaal bijgestaan door 20.000 supporters. Ik schreeuwde er onze club naar de titel en maakte er Europese successen mee. Kortom, ik ben verzot op onze blauwe tempel. Ik ben minstens even verzot op onze vrije meningsuiting. Daar hebben de generaties voor ons hard voor gestreden en soms zelfs het leven gelaten. Persoonlijk hecht ik er extreem veel waarde aan omdat ik familie had in de DDR. Ik kan me nog hun brieven herinneren waaruit passages waren weggesneden door de Volkspolizei. Censuur was de normaalste zaak daar. Een oom van mijn moeder werd vermoord omdat hij op overmoedige momenten de communistische partij op de korrel nam. Als er aan de vrije meningsuiting wordt getornd, gaan mijn stekels dus opstaan. Toen toenmalig burgemeester Termont in 2018 hemel en aarde bewoog om het boek ‘De illegale Ghelamco Arena’ van Ignace Vandewalle te verbieden, stond ik op mijn achterste poten. Heel veel verontwaardiging om die censuur was er niet in de media en dat verontrustte mij nog het meest. Als Vladimir Poetin een journalist laat opsluiten, is de wereld te klein. Als Daniël Termont hetzelfde probeert via meerdere processen, blijft het stil. Deze week heeft de rechtbank de klachten tegen Vandewalle verworpen. De vrije meningsuiting heeft gezegevierd. Laat er ons met z’n allen over waken dat ze blijft zegevieren!