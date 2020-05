Vrijdagmarkt verhuist deels naar Walter De Buckplein, voor de markt van Ledeberg wordt nog oplossing gezocht Sabine Van Damme

16 mei 2020

15u18 85 Gent Witte rook voor de marktkramers, vanaf maandag kunnen zij eindelijk weer aan de slag, ook in Gent. Die beslissing liet even op zich wachten. Gent had een plan klaar waarbij rekening gehouden werd met afstand tussen de kramen, maar de beperking van 50 kramen per markt had de stad niet zien aankomen. “Voor de Vrijdagmarkt hebben we een oplossing, voor de markt van Ledeberg zitten we maandag samen met de marktbonden”, zegt bevoegd schepen Sofie Bracke.

Gent heeft veel markten, maar slechts twee daarvan zijn écht groot. Te groot volgens de federale richtlijnen. “Op de Vrijdagmarkt hebben we 67 abonnementen, voor de markt van Ledeberg zelfs 77”, zegt bevoegd schepen Sofie Bracke. “Voor de Vrijdagmarkt hebben we besloten om de markt te ontdubbelen, op basis van de nummers van de kramen. Ongeveer de helft ervan verhuizen we naar het Walter De Buckplein, vlak bij Sint-Jacobs dus. Maar voor Ledeberg ligt het moeilijker. Daar hebben we geen mogelijkheid om uit te wijken. Daarom zitten we maandag samen met de marktbonden, om tot een oplossing te komen tegen volgende zondag.”

De stad had ook een ingreep voorzien voor de markt op het Van Beverenplein, maar die blijkt nu niet nodig, omdat oppervlakte plots niet meer telt. “Dat is een relatief klein plein, waardoor het er best druk is, maar er staan minder dan 50 kramen, dus het mag gewoon blijven zoals het is”, aldus de schepen.

Looprichting, in- en uitgangen

Wel worden er extra maatregelen voorzien. “We voeren looprichtingen in op de markten, met in- en uitgangen, en er zal gemonitord worden hoeveel volk er op de markt aanwezig is”, zegt Bracke. “Zo zorgen we ervoor dat het niet te druk wordt. Op kleine boerenmarkten met slechts een paar kramen doen we dat uiteraard niet, maar op alle andere markten wel. Ook moeten we handhygiëne voorzien. Op de Vrijdagmarkt staat al een wasbekken. Voor de andere markten bekijken we of we een mobiel wasbekken kunnen voorzien, op de kleine marktjes zorgen we voor ontsmettingsgel.”

Wel bloemen, geen boeken

Toch komen nog niet alle markten terug. Volgens de federale richtlijnen zijn ambachten- en boekenmarkten – bij ons dus op de Ajuinlei en de Groentenmarkt – zeker verboden tot 30 juni, omdat ze eerder onder de categorie toerisme en amusement vallen. Ook brocante- en rommelmarkten – bij ons bij Sint-Jacobs – blijven tot nader order verboden. Daarvoor is nog geen datum genoemd. De bloemenmarkt op de Kouter mag wel weer open gaan.

“We zijn blij dat het grootste deel van de marktkramers nu opnieuw aan de slag kan”, zegt Bracke. “We hebben begrip voor hun frustraties, ze hebben lang stil gelegen. Voor Ledeberg vinden we samen met de bonden zeker een oplossing tegen volgende zondag.” De eerste markt die terugkomt, is de boerenmarkt in Gentbrugge op maandag.