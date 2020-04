Vrijdag visdag, zelfs in coronatijden



Sabine Van Damme

17 april 2020

13u31 0 Gent Het is een traditie waar mensen blijkbaar graag aan vasthouden: op vrijdag eten we vis. Aan viswinkel De Vis in de Voldersstraat stond een opmerkelijk lange rij.

Het is nog steeds stil in de stad. Niet meer doods zoals de eerste lockdowndagen, maar nog lang niet bruisend zoals voor de hele corona-ellende. Op de Vrijdagmarkt bijvoorbeeld was het vandaag bizar leeg. Op een doorsnee zonnige vrijdagochtend staat daar een van de meest druk bezochte markten van de stad. Veel mensen komen daar vis kopen, maar nu dat niet kan, is de Voldersstraat blijkbaar de hotspot. Met enkele mensen in de winkel en de rest gedisciplineerd aan het aanschuiven met 1,5 meter afstand, geeft dat dus al snel een indrukwekkende rij aan De Vis. Een bijna gezellige drukte in vergelijking met de rest van de stad.