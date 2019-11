Vrijdag avondshopping en feest rond Sint-Jacobs Sabine Van Damme

21 november 2019

11u00 6 Gent Het Sfeergebied Rond Sint-Jacobs bereidt een feestje voor. Op vrijdag 22 november organiseren ze ’24 uur rond Sint-Jacobs’, met kortingen, optredens, een Rad van Fortuin en avondshopping tot 21 uur.

“Sfeergebied Rond Sint-Jacobs is er eentje met een hoek af”, klinkt het laconiek. “Het is geen gepolijst winkelwandelgebied, en ook geen buurt die het moet hebben van toeristen. Rond Sint-Jacobs is wel een buurt die leeft, voor en door Gentenaars, de klok rond. Je kan er je dag starten met een ontbijtje, antiek spotten op de markt of in kleine brocantezaken, shoppen, lunchen, nog een beetje shoppen, aperitieven, veel wijn drinken, lekker eten, en blijven dansen en drinken tot de zon opkomt en de marktkramers weer hun gerief uitstallen. 24 uur lang dus.”

Om dat levendige karakter van hun buurt in de verf te zetten, organiseren de handelaars van Rond Sint-Jacobs – en dat is dus meer dan alleen letterlijk rond de kerk – op vrijdag 22 november de eerste keer ‘24 uur rond Sint-Jacobs’. “24 uur lang zal Sint-Jacobs nog meer bruisen dan anders, en worden klanten extra in de watten gelegd met mooie kortingen, prijzenpakketten, veel gratis hapjes en drankjes, optredens, workshops, mogen ze eens draaien aan het Rad van Fortuin, of aan de sjiekenbak met goodies. En er is avondshopping tot 21 uur.”

Minstens 25 zaken doen mee en plannen die dag originele acties. Meer dan de helft daarvan opende in de voorbije vijf jaar. Dat toont aan dat het een buurt in transitie is, een levend sfeergebied, waar starters hun kans durven wagen. Alle info staat op de Facebookpagina van het evenement. Deelnemers aan het feestbeuren zijn onder meer Au Nom du Pied, Wearable, The Manufactory, The Wonder Years, Umber and Smoke, A Taste Affair, helen b, L’AmuZette, Eva’s Appel, Roark/Ampersand, Teskaffee, Edgar Kaasbar, Vol Pension Gent, Mus in een Plas, Lost in Pablos, Baravins, Golden Gai, Little Rascals, Galerie St-John, Off The Shelf Shop, Alternatief, CBDEETJE, Het Tijdreisbureau, Blommm en Studio Vangst.