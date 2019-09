Vrij terugbrengen bib-boeken is een succes Erik De Troyer

25 september 2019

18u08 1 Gent Sinds juni 2018 hoeven boeken niet meer teruggebracht te worden naar de bib waar ze ontleend werden. Dat heeft succes. In het eerste jaar werden zo’n 75.000 boeken elders binnengebracht dan waar ze opgehaald werden.

“Het is een service waar de uitleners al lang op wachten. We merken dat de wijkbibliotheken mekaar versterken door dit nieuwe systeem. Er zijn ook veel positieve reacties van de uitleners. Elke dag worden zo’n 60 boeken teruggebracht in de hoofdbib die in de wijkbibliotheek werden uitgeleend. Omgekeerd zijn dat er zelfs 210 per dag”, aldus schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD).

“Er zijn nog een aantal werkpunten. Het systeem brengt een grote werklast met zich mee voor onze medewerkers. We maken werk van een grotere terugbrengbus en extra stockageruimte”, aldus Souguir.