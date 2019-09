Vrij parkeren in Gent? Alleen in Monopoly Sabine Van Damme

19 september 2019

17u18 0 Gent Eindelijk is het er, het Gentse Monopolybord. Sinds donderdag wordt het verkocht, en er zijn er al 7.000 de deur uit. Op het bord: gebouwen als het Belfort, de Stadshal en ook de Ghelamco Arena, maar ook vreemde vakjes, zoals ‘vrij parkeren’. In Gent? “Tja, aan de hoeken mochten we niet raken”, klinkt het laconiek.

10.000 exemplaren zijn er gemaakt, 7.000 daarvan waren al vooraf verkocht, aan winkels en particulieren. De eerste exemplaren kunnen worden afgehaald op de Jaarbeurs. Maker Cedric Libbrecht is van Zwijnaarde, en kent Gent dus. Het verklaart de leuke kaartjes in het spel, zoals een GAS-boete wegens te veel gedronken op de Zesdaagse, of ‘trakteer uw vrienden op de Gentse Feesten’. Centraal op het bord staan – uiteraard – Sint-Baafs, Sint-Michiels en het Belfort.

De bedragen ogen wat vreemd. “Maar het zijn geen euro’s, het is Monopolygeld”, zegt Cedric. “Bovendien mochten we niet zomaar alles van de originele Monopoly veranderen van spelontwerper Hasbro. De hoeken bijvoorbeeld, daar mochten we niet aan raken. Er staat dus nog steeds ‘ga naar de gevangenis’, en niet ‘ga naar de Nieuwewandeling’. En er is dus ook een hoek met ‘vrij parkeren’.

Duurst op het bord is het Belfort, voor een bedrag van 400. De fel omstreden Stadshal staat er op voor 100, “om de kerk wat in het midden te houden”. En de Ghelamco kan je kopen voor 120. Dat Cedric een Brugge-supporter is, is alleen de officieuze verklaring voor die keuze. Ook daarom kan je bij de kans-kaarten een abonnement voor de Gantoise kopen voor 50.

Er is al een Brugs, Mechels en Antwerps Monopolybord, en nu dus ook een Gents. “Waarschijnlijk maken we nog wel andere steden in de toekomst, dat weten we nog niet. Eerst komt de Urbanus-Monopoly uit, eind oktober.” De stad Gent betaalde overigens niet mee aan het spel. Andere steden deden dat wel, onder het mom van city marketing. Ook in Gent was er bijna een overeenkomst, maar die is – samen met de toenmalige bevoegde schepen – niet weerhouden na Nieuwjaar.

Een Gent-Monopoly kost 50 euro (en dat is wel echt geld), en is vanaf nu te krijgen in speelgoedwinkels, en op gentopoly.be.