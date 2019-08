Vriendinnen richten samen scoutsgroep ‘De Kariboes’ op Yannick De Spiegeleir

15 augustus 2019

13u39 7 Gent Aan de Neermeerskaai op de schoolsite van Freinetschool De Wingerd is donderdagochtend het officiële startschot gegeven van ‘De Kariboes’. Het is meteen de elfde eenheid van FOS Open Scouting in Gent. “In de buurt rond de Watersportbaan was er nog ruimte voor een nieuwe jeugdbeweging”, zegt eenheidsleidster Cheyenne Willems.

Jeugdbewegingen zijn hot in Gent. Sommige afdelingen moeten zelf een inschrijvingsstop inlassen. Bij FOS Open Scouting waren ze dan ook meteen gewonnen om de oprichting van de nieuwe eenheid ‘De Kariboes’ te ondersteunen. “Door een samenwerking met de Stad Gent vindt onze groep onderdak in een gebouw van Freinetschool De Wingerd dat nog niet in gebruik was”, verduidelijkt Hannes De Reu, federaal verantwoordelijke van FOS Open Scouting.

Zeven Gentse vriendinnen zetten hun schouders onder de nieuwe jeugdbeweging. “We hebben samen op school gezeten en hebben vroeger ook in de scouts gezeten om later animator te worden bij de speelpleinwerking. Nu we de speelpleinwerking ‘ontgroeid’ zijn, hadden we allemaal heimwee naar de scouts”, zegt Willems. De Kariboes willen een inclusieve scoutsgroep zijn. “Door mensen uit kwetsbare groepen heel actief te betrekken bij de scoutswerking willen we een positieve impact creëren op het buurtleven rond de Neermeerskaai”, besluit de eenheidsleidster.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je surfen naar dekariboes.be.