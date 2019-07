Vriendengroep vormt menselijke ketting om verloren schoen uit Reep te vissen Yannick De Spiegeleir

22 juli 2019

14u10 0 Gent Een schoen van een onfortuinlijke jongeman is maandagochtend in de Reep beland. De ‘licht beschonken’ vriendengroep ging creatief aan de slag om het schoeisel uit het water te vissen.

“Op de camerabeelden konden we zien dat twee vrienden een andere jongeman vasthielden aan zijn armen. Die viste de schoen met zijn voet uit het water en een vierde vriend nam de schoen aan”, vertelt politiewoordvoerder Matto Langeraert. De vier vrienden vermijden met hun creativiteit een GAS-boete: want het is niet toegelaten om in de Gentse rivieren te zwemmen.