Vrienden fietsen elke straat binnen de stadsring af, goed voor 185 kilometer: “Volgens de coronaregels en met social distancing” Wouter Spillebeen

07 april 2020

12u19 10 Gent 185 kilometer fietsen zonder buiten de Gentse stadsring te gaan, dat is wat hobbywielrenners Arlindo en Miguel afgelopen zaterdag verwezenlijkten. Op de app Strava kleurden ze elke straat van de binnenstad oranje.

Een concreet plan hadden de twee vrienden niet toen ze aan de uitdaging begonnen, maar wel een doel: alle straten binnen de stadsring af fietsen in één dag. Ze vertrokken om 6 uur ’s morgens in het historische centrum en volgden voor de rest hun gevoel. “Door de complexe stratenstructuur in Gent was het niet mogelijk om een route op voorhand uit te stippelen. We zijn gewoon vertrokken en hebben vertrouwd op onze lokale kennis en het blauwe lijntje op de strava-app”, zeggen ze.

Alle hoeken bewonderen

De amateurrenners lieten zich inspireren door de virtuele ritten van profrenners als Thomas De Gendt en Oliver Naesen die de Ronde Van Vlaanderen op rollen reden. “Het was een hele onderneming, maar ook een unieke manier om de stad vanuit al haar hoeken te bewonderen. Uiteraard hebben we ook zeer strikt de coronamaatregelen opgevolgd en was de social distancing van groot belang.”

Om de regels te respecteren, stelden ze een checklist op. “In maximaal tien minuten konden we thuis zijn, het tempo in de stad ligt niet hoog en we sportten met één vriend”, sommen ze op. “We hielden minstens anderhalve meter afstand en gebruikten nooit de wagen om ergens te raken.”