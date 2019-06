Vreselijk om te ruiken, prachtig om te zien: reuzenaronskelk bloeit in Gentse plantentuin Sabine Van Damme & Wim Naert

18 juni 2019

09u49 3 Gent De bloem van de reuzenaronskelk in de Gentse plantentuin is afgelopen nacht open gegaan. Het stinkt er nu naar dood en verrotting, maar het is prachtig om te zien. Wie de plant wil komen bezichtigen moet snel zijn, de bloem bloeit maar twee dagen.

Vandaag bloeien de vrouwelijke bloempjes, morgen de mannelijke. Daarna verwelkt de plant, en kan het zijn dat er de komende 10 jaar geen bloei meer is. De indringende geur van rottend vlees die de plant verspreidt moet vliegen lokken, die voor de bestuiving moeten zorgen. Walgelijk om te ruiken, prachtig om te zien.

De reuzenaronskelk of Amorphophallus Titanum groeit normaal gezien in het regenwoud van Sumatra, maar dus ook in de tropische kas van de Plantentuin. De levenscyclus van zo’n plant verloopt met rustperiodes. Bij iedere rustfase wordt de knol gemeten, gewogen en terug geplant.

Wie wil kan de plant in de serres bewonderen tijdens de normale openingsuren van de tuin: 9 tot 16.30 uur in de Ledeganckstraat.