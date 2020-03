Vreemd! Onze fotograaf maakte deze beelden in maart... 2019 Sabine Van Damme

18 maart 2020

16u26 7 Gent Niets is wat het lijkt. Deze beelden zijn genomen op 22 maart... 2019. Op enkele dagen na een jaar geleden dus. Een bevreemdende vaststelling, bij een duik in het archief.

De omstandigheden waren in maart 2019 totaal anders dan vandaag. Van corona had nog nooit iemand gehoord, en de meesten mensen vonden vleermuizen toen nog tof (het coronavirus zou van vleermuizen afkomstig zijn, nvdr.). Niemand kon zich toen voorstellen dat we een jaar later niet meer op café zouden gaan, niet meer op terras zouden zitten, en vrijwillig in ons kot zouden blijven. En toch maakte fotograaf Wannes Nimmegeers toen al deze beelden...

Alleen had de wandelaar in het bos toen enorme last van hooikoorts, waardoor hij beter met een mondmasker buiten kwam. Ook hadden kinderen voor een studieproject de Albert Heijn overgenomen, waar ze onder meer mochten helpen met rekken aanvullen. Met toiletpapier, bijvoorbeeld. Waarom we toen ‘hamsterende mensen’ op foto gezet hebben, weten we eigenlijk niet meer.