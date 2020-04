Vragen bij de LEZ nu luchtkwaliteit niet beter is tijdens lockdown: “Wél minder kankerverwekkende roetdeeltjes” Sabine Van Damme

23 april 2020

20u39 6 Gent Het was een onthutsend bericht, dat de luchtkwaliteit na een dikke week lockdown niet verbeterd was in Gent. “Klopt niet”, zegt milieuschepen Tine Heyse. “Gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen het effect van minder autoverkeer wel aan. Vooral de kankerverwekkende roetdeeltjes van dieselauto’s zijn enorm gedaald. Dus neen, de LEZ wordt niet afgevoerd.” Intussen voert het Duitse Stuttgart zijn LEZ wél af, ook op basis van meetgegevens.

Ronny Rysermans van N-VA vroeg of de stad overweegt de LEZ af te voeren, nu blijkt dat zelfs met quasi geen autoverkeer de hoeveelheid fijnstof in Gent niet is gedaald. Maar milieuschepen Tine Heyse (Groen) is duidelijk: dat het wegvallen van het autoverkeer geen impact zou hebben op de luchtkwaliteit, is gewoon fout. “Het klopt dat er tijdens de lockdown soms heel veel fijnstof werd gemeten, maar ook het weer speelt mee, net als landbouw en verwarming van gebouwen. Autoverkeer heeft maar een beperkte impact op fijnstof. Bovendien is ‘lentesmog’ een bekend fenomeen.”

Roet en stikstofdioxide (NO2)

“Autoverkeer is wél verantwoordelijk voor roetuitstoot, en ook voor uitstoot van stikstofdioxide (NO2). Dat zijn onderdelen van fijnstof. Dat de LEZ niet zo’n groot effect zou hebben op de totale massa fijnstofconcentratie wisten we wel. Maar door de LEZ zijn er minder verkeersgerelateerde vervuilende stoffen in de lucht. Er is vooral minder kankerverwekkend dieselroet aanwezig. Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat duidelijk. Nochtans is het niet zo eenvoudig de impact van de coronalockdown af te leiden uit de metingen, zo legt de VMM uit in een nieuwsbrief. Daarin staat ook dat het effect van de lagere verkeersemissies op de fijnstofconcentraties nog complexer is, omdat het ook wordt uitgestoten door andere bronnen dan het verkeer.”

Uit de meetgegevens blijkt dat er duidelijk een veel kleinere bijdrage is van verkeer aan de concentraties stikstofdioxide en zwarte koolstof dan in normale omstandigheden Milieuschepen Tine Heyse (Groen)

“In elk geval, uit de meetgegevens van de VMM blijkt dat sinds de lockdown het verschil (de oranje lijn in de grafieken) in de NO2-concentratie tussen het meetstation aan de Gustaaf Callierlaan en het meetstation in het Baudelohof – waar geen verkeer is – veel kleiner is geworden. Op bepaalde dagen worden er op het verkeersgerichte meetstation zelfs lagere concentraties gemeten. Hetzelfde zie je voor zwarte koolstof (roet) bij het bekijken van de concentraties in de stations in de Lange Violettestraat en in het Baudelohof. Dit wil zeggen dat er duidelijk een veel kleinere bijdrage is van verkeer aan de concentraties NO2 en zwarte koolstof dan in normale omstandigheden.” (Lees verder onder de grafieken)

Intussen in Duitsland

Ondertussen interpreteren ook andere landen hun cijfers. Meest opvallend is daarbij Duitsland, waar uit cijfers van de overheidsdienst milieu de conclusie getrokken wordt dat er geen rechtstreeks verband te vinden is tussen de fijnstofconcentraties en de verkeersdrukte in grote steden. Stuttgart zou alvast overwegen het dieselverbod dat er sinds 1 januari 2019 geldt, in te trekken. Gezien er ook in Gent geen eensgezindheid is over de LEZ, en al zeker niet over de uitbreiding ervan, zou dat ook hier nog vonken kunnen geven. Vooral de socialisten, die mee in de coalitie zitten, vonden de LEZ asociaal en waren niet te vinden voor een uitbreiding naar de deelgemeenten, ook al staat dat in het bestuursakkoord.