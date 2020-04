Vrachtwagens en auto botsen aan wegenwerken Wouter Spillebeen

09 april 2020

12u59 4 Gent Op de E17 ter hoogte van Gentbrugge zijn twee vrachtwagens en een auto deze middag in de wegenwerken op elkaar ingereden. De bestuurder van een van de vrachtwagens raakte gewond.

Door de wegenwerken is de rechterrijstrook van de snelweg richting Antwerpen ter hoogte van Gentbrugge afgesloten. Op de middelste rijstrook reden iets voor 12 uur twee vrachtwagens en een auto op elkaar in. Een van de vrachtwagenchauffeurs raakte daarbij gewond, maar verkeert buiten levensgevaar.

Door het ongeval is alleen de linkerrijstrook nog open ter hoogte van Gentbrugge. Verkeer dat Van Gent naar Antwerpen wil, rijdt beter via de R4 en de E34 en wie naar Hasselt wil, kan beter via Brussel rijden.