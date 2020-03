Vrachtwagenbouwer Volvo Trucks stopt deze middag Sabine Van Damme

17 maart 2020

13u22 98 Gent Vrachtwagenbouwer Volvo Trucks in Oostakker legt de productie stil, om het personeel te beschermen tegen het oprukkende coronavirus. Bij Volvo Trucks werken om en bij de 2.600 mensen.

De vakbonden bevestigen de sluiting van Volvo Trucks, het bedrijf zelf is voorlopig niet bereikbaar. Vanmorgen is beslist om de productie stil te leggen, klinkt het bij de vakbonden. Die zaten maandag al met de directie aan tafel om te zien hoe er moet worden omgegaan met de coronacrisis. De standaardmaatregelen rond handhygiëne en afstand houden volstaan niet meer, vinden ze. De voorgeschreven 1 meter afstand kan niet worden gegarandeerd. Het personeel was ongerust. Bijkomend loopt de toevoer van materialen uit het buitenland, en dan vooral Italië en Frankrijk, steeds moeizamer. Daarom is de beslissing genomen om tijdelijk te sluiten, minstens al tot 3 april. Het bedrijf voert het systeem van overmacht in. Dat maakt dat het personeel niet ‘economisch werkloos’ is, maar nog 65% loon krijgt.