Vrachtwagen rijdt in middenberm: 45 minuten file op de E17 richting Kortrijk tussen Deinze en De Pinte Dylan Vermeulen

12 oktober 2020

16u30 0 Gent/Deinze/De Pinte Wegens een ongeval is de E17 richting Kortrijk tussen Deinze en De Pinte weinig toegankelijk. Er staat momenteel een file met een wachttijd van ongeveer 45 minuten.

De Federale Politie laat weten dat er een vrachtwagen in de middenberm terecht is gekomen. Hierdoor was de weg een hele tijd versperd. Op dit moment is er nog steeds een moeilijke doorgang. Volgens de Federale Politie zouden er geen andere wagens bij betrokken zijn en vielen er ook geen gewonden.

Het Vlaams verkeerscentrum adviseert bestuurders die richting Kortrijk rijden om de E40 richting Brugge te nemen.