Vrachtwagen ramt auto op Kennedylaan, chauffeur zwaargewond Wouter Spillebeen

29 november 2019

16u06 0 Gent Op de John F. Kennedylaan richting Zelzate is deze morgen een chauffeur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval ter hoogte van Desteldonk. De brandweer moest het slachtoffer uit de wagen bevrijden en de baan was een tijd lang versperd.

Rond 7.15 uur reed een vrachtwagen in op een personenwagen ter hoogte van de brug over de Moervaart. De bestuurder van de personenwagen zat gekneld in zijn verwrongen wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Nadien werd hij zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Na de aanrijding was de Kennedylaan en nadien de afrit richting de Moervaartkaai een tijd lang versperd. Er ontstond een lange file vanaf ter hoogte van de Skaldenstraat in Desteldonk. Iets na 10 uur werd de rijbaan weer vrijgegeven.