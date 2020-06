Vrachtwagen op E40 gaat door middenberm, ook daar verkeershinder Wouter Spillebeen Cedric Matthys

15 juni 2020

17u41 0 Gent Op de E40 ter hoogte van de N60 in Zwijnaarde is deze namiddag nog een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen gebeurd. De vrachtwagen ging door de middenberm en zes wagens raakten beschadigd door rondvliegende brokstukken.



De chauffeur reed op de E40 in de richting van Oostende toen het rond 16.50 uur fout liep. De vrachtwagen ramde door de middenberm en kwam grotendeels op de andere rijrichting tot stilstand. Daardoor is er in beide richtingen sprake van verkeershinder. Richting Brussel zijn de drie rijstroken versperd en moet iedereen over de pechstrook. Richting Oostende is de linkerrijstrook afgezet. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om via de R4 om te rijden.

De bestuurder van de vrachtwagen raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Hij kon zelf zijn voertuig verlaten. Daarnaast raakte ook een bestuurder van een auto gewond toen een afgebroken stuk van de middenberm tegen zijn voorruit vloog. Die chauffeur zou slechts lichte verwondingen hebben opgelopen. In totaal raakten zes wagens beschadigd door rondvliegende brokstukken.

Het ongeval volgt nadat er al de hele dag verkeershinder is op de E17 in Destelbergen. Daar reden drie vrachtwagens op elkaar in. Een van de vrachtwagens vervoerde een lijmachtige substantie, die op de snelweg lekte.