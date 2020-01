Vrachtwagen met snoep kantelt op R4 Wouter Spillebeen

03 januari 2020

16u15 10 Gent Op de R4 ter hoogte van het ziekenhuis Maria Middelares is vrijdagnamiddag een lange file ontstaan in de richting van Zelzate. Door een gekantelde kleine vrachtwagen vol snoep was de weg even volledig versperd.

Het ongeval gebeurde iets na 14 uur. De vrachtwagenbestuurder verloor de controle over zijn stuur en raakte rechts de vangrail naast de R4. Door de klap begon hij te slingeren en kwam hij op zijn zij op de weg terecht. “Gelukkig was de chauffeur niet zwaargewond", klinkt het bij de hulpdiensten. “Hij liep enkel een lichte hoofdwonde op.” De chauffeur werd afgevoerd naar het ziekenhuis ter controle.

Snoep

De R4 was door het ongeval een tijd lang gedeeltelijk versperd. Tijdens de takeling werd de rijbaan even volledig afgesloten. De file liep snel op tot meer dan een half uur aanschuiven.

De kleine vrachtwagen was helemaal gevuld met snoep, volgens de brandweerlui die de takeling bijstonden. “Gelukkig is de laadbak niet gescheurd”, klinkt het. Als het snoep op de weg was gestrooid, zouden de werken nog veel langer geduurd hebben. Rond 16 uur was alles weer vrijgemaakt.