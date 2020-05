Vrachtwagen met koeien kantelt op E17: “De dieren zullen tijd nodig hebben om te kalmeren” Cedric Matthys

29 mei 2020

06u24 258 Gent Op de E17 in Gentbrugge is vrijdagochtend rond half drie een vrachtwagen met koeien gekanteld. Een Duitse landbouwer was samen met zijn zoon op weg naar het West-Vlaamse Avelgem, toen een half uur voor aankomst het noodlot toesloeg. “Aan de werken op het viaduct reed de man tegen een betonblok”, zegt melkveehouder Guy De Clercq (72) die de dieren had gekocht. “Een derde van de koeien overleefde het ongeval niet.”



Opvolging in de landbouwstiel. Het is niet alleen in Vlaanderen een probleem. De Duitse landbouwer, die vrijdagnacht samen met zijn zoon onderweg was uit het havenstadje Cuxhaven in de deelstaat Nedersaksen, had juist al zijn dieren verkocht. Met 32 koeien in zijn trailer was hij op weg naar melkveehouder Guy De Clercq (72). “Midden in de nacht, rond iets voor drie, kreeg ik plots telefoon”, zegt de landbouwer uit Avelgem. “’Alles Schrott’ (Duits voor ‘allemaal schroot’, nvdr.) hoorde ik aan de andere kant van de lijn. De bestuurder vertelde me hoe hij recht tegen een betonblok was gereden. Door de klap waren heel wat koeien overleden of gewond. Dat snijdt voor ons -landbouwers- door merg en been. Mijn collega verzorgde zijn dieren met veel liefde. Gisterenavond (donderdag, nvdr.) rond 18.00 uur belde hij me nog om te zeggen dat het inladen goed was verlopen. Spijtig dat dit moest gebeuren.” (lees verder onder de foto)

UZ Gent

Ongeveer een derde van de koeien overleefde het ongeval niet. De overigen werden in de loop van de voormiddag overgeladen naar een andere vrachtwagen. “Zodra ze bij ons aankomen”, legt De Clercq uit, “zetten we ze op vers stro en geven we ze water en voeding. De dieren hebben nu heel wat stress. Ze zullen wat tijd nodig hebben om te kalmeren.”

Met de Duitse landbouwer en zijn zoon ging vrijdagvoormiddag alles goed. Ze werden beiden opgenomen in het UZ Gent. De zoon mocht het ziekenhuis in de voormiddag al verlaten. De vader moest nog even blijven ter controle. (lees verder onder de foto)

Tweede ongeluk

Door het ongeluk was er de hele ochtend hinder op de E17 in de richting van Kortrijk. Eén van de twee rijstroken bleef lange tijd afgesloten én rond 06.40 uur vond dan nog eens een tweede ongeval in de straat van de file. Aan de oprit van Beervelde reden twee vrachtwagens op elkaar in. Eén van de bestuurders zat klem en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie sloot daar twee rijvakken af, met kilometers tot gevolg. Het Vlaams Verkeerscentrum vroeg automobilisten om de E17 te vermijden en om te rijden. Pas tegen de middag was de situatie opnieuw enigszins genormaliseerd.