Vrachtwagen en jeep botsen: 1 gewonde Jeffrey Dujardin en Sabine Van Damme

19 augustus 2019

In de Zeeschipstraat in Gent is maandagochtend rond 11.20 uur ongeval gebeurd. Een vrachtwagen en een jeep kwamen in aanrijding met elkaar. Bij het ongeval raakte één bestuurder gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Door het ongeval was er hinder voor het verkeer, de lokale Gentse politie kwam ter plekke om de vaststellingen te doen en het verkeer te regelen.