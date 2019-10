Vraag van activist in zaak Huts afgewezen omdat persoonlijk belang niet is aangetoond Wouter Spillebeen

29 oktober 2019

14u56 0 Gent In de zaak rond de verkoop van 450 hectare landbouwgrond van het Gents OCMW aan de nv Bijloke van havenbaron Fernand Huts, is de tussenkomst van activist Raf Verbeke in het hof van beroep onontvankelijk verklaard. Hij moest eerst zijn persoonlijk belang bij de zaak aantonen voor hij zijn standpunten bij de verdere behandeling mocht verdedigen.

De nv Bijloke kocht de landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen aan voor 17,5 miljoen euro. Maar de Lokerse biologische landbouwers Pieter Van Poucke en Annelies Marchand wilden die verkoop nietig laten verklaren omdat zij en andere kleinere landbouwers niet de kans hadden gekregen om een deel van de grond aan te kopen. “Alleen groot kapitaal kon deelnemen omdat de grond in één stuk verkocht werd. Bovendien raamden de boeren de waarde van de grond op ruim 22 miljoen euro. De nv van Fernand Huts kreeg volgens hen dus een staatssteun van 5 miljoen euro. De landbouwers stapten naar de rechter.

Dat de grond als één stuk verkocht werd, heeft volgens activist Raf Verbeke alles te maken met het feit dat het Gentse OCMW wilde investeren in het woonzorgcentrum in Mariakerke, de assistentiewoningen aan Zonnebloem in Zwijnaarde en het lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde. Bij zo’n investering is het OCMW namelijk verplicht om het geld meteen op tafel te leggen, in dit geval dus geld van de verkoop. Die regels wil Verbeke aan de kaak stellen, dus besloot hij vrijwillig op te treden in de zaak, als vertegenwoordiger van de stad Gent.

Belang voor de maatschappij

Maar de zaak werd in eerste aanleg niet in het voordeel van de boeren beslist. Hun vraag om de verkoop van de grond nietig te verklaren, werd afgewezen en aan de klachten van Verbeke werd geen gevolg gegeven. Dat komt omdat zij volgens de rechter geen aantoonbaar persoonlijk belang hebben in de zaak en zich dus ook geen partij kunnen stellen.

De boeren en Verbeke lieten het daar niet bij en gingen in beroep tegen de beslissing. Daar werd de zaak gesplitst. Voor de zaak van de boeren tegen de verkoop van de grond behandeld wordt, moest Verbeke in een aparte zitting zijn belang bij de zaak aantonen. “Het is van belang voor de hele maatschappij”, was zijn standpunt. “Dat het OCMW de grond mag verkopen, staat niet ter discussie. De vraag is of het dat in één blok mag doen. Overheden mogen geen beslissingen nemen die de achteruitgang van het leefmilieu inhouden.”

OCMW vergoeden

Maar volgens het hof van beroep is het nog steeds niet aangetoond dat Verbeke een gegronde reden heeft om zich te mengen in de rechtszaak. Zijn tussenkomsten zijn in het arrest van dinsdag onontvankelijk verklaard en hij moet aan het OCMW een vergoeding van 180 euro betalen. De rest van de zaak wordt pas over een jaar behandeld, op 6 oktober 2020.