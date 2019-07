Vorig provinciebestuur knoeide met vacatures Erik De Troyer

09 juli 2019

Het vorige Provinciebestuur is wel degelijk zijn boekje te buiten gegaan door 10 kabinetsmedewerkers aan een nieuwe job te helpen. Dat blijkt uit een doorlichting. De vacatures werden op een vrijdagavond op het intranet van de provincie geplaatst en er maandagmiddag weer afgehaald. Er stonden geen jobomschrijving, functieprofiel of details over de gevraagde competenties in de vacature. De 10 ambtenaren konden dankzij de kunstgreep aan de slag blijven aan de provincie. Ze mochten een dag na het verwijderen van de vacature al op gesprek en hadden nog eens twee dagen later hun job al te pakken. Twee ambtenaren kregen een hoger loon dan waar ze recht op hadden.

Onderzoekswebsite Apache kon de doorlichting door Audit Vlaanderen inkijken. “Dergelijke arbitraire beslissing getuigt niet van behoorlijk bestuur en wijst niet op een gelijke behandeling van personeel”, aldus de auditeurs. Ze spreken over een laakbare werkwijze en wijzen op een mogelijk integriteitsprobleem binnen de provincie Oost-Vlaanderen.