Voorzitter Philippe De Meyer over provinciaal voetbal: “Is de helft plus één match afgewerkt krijgen we kampioenen en degradanten” Hans Fruyt

11 september 2020

19u01 0 Gent Eén week later dan gepland beginnen onze provinciale voetbalclubs dit weekeinde aan hun competitie. Als het seizoen zich op normale wijze ontrolt worden er eindronden gespeeld. Aan de modaliteiten van vorig seizoen werd niet geraakt.

Toch werd bij de voorbereiding van het nieuwe seizoen rekening gehouden met de heersende pandemie. Om procedures bij de rechtbank, het BAS en de mededingingsautoriteit te vermijden kregen de clubs te horen dat er enkel stijgers en dalers zullen zijn als de helft plus één speeldag van de competitie is afgewerkt. Moet omwille van Covid-19 het seizoen worden afgebroken zal de competitie nietig zijn als de helft of minder speeldagen achter de rug zijn. “Een duidelijke en goede maatregel”, vindt Philippe De Meyer, voorzitter van de Oost-Vlaamse afdeling van Voetbal Vlaanderen. “Iedereen weet het voor de start van de competitie. Stel dat er in een reeks met zestien clubs zestien speeldagen – de helft plus één – afgehaspeld zijn en de competitie wordt niet meer hervat, dan is het klassement van speeldag zestien de eindstand.”

In maart van dit jaar werd het provinciale voetbalseizoen vijf speeldagen voor het einde stopgezet. De opmaak van eindrangschikkingen leidde tot heel wat discussies en mondde uit in enkele procedures. De federatie wil dat in de toekomst vermijden. Toch beseft iedereen dat corona nog steeds om elk hoekje loert. Met diverse scenario’s wordt rekening gehouden.

Nacompetitie

“Stel dat de competitie na acht speeldagen omwille van Covid-19 moet worden stilgelegd en enkele weken of maanden later mag hervatten, dan gaan we na de onderbreking verder met speeldag negen”, verduidelijkt De Meyer. In zo’n scenario kan de competitie, met wat horten en stoten, aan de helft plus één geraken. Zodat een eindranking gemaakt kan worden. Hoeft de competitie niet te worden onderbroken – de slotspeeldag is voorzien op 25 april 2021 – worden in mei eindrondes gespeeld. Heeft een ploeg vijf spelers met een coronabesmetting wordt de volgende partij uitgesteld. In West-Vlaanderen wordt Bredene-Lichtervelde, zondag een match in tweede provinciale, uitgesteld omdat acht spelers in quarantaine zijn.

“In onze provincie zijn er bij mijn weten geen openingsmatchen uitgesteld, maar voor zo’n scenario’s heb ik schrik”, zucht De Meyer. “Al zie ik dat de clubs waar ik al ben geweest hun uiterste best doen om alle protocollen na te leven.”