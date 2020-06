Voorzitter gemeenteraad geeft burgemeester en Watteeuw veeg uit de pan Erik De Troyer

23 juni 2020

19u35 0 Gent De rel op de gemeenteraad van De rel op de gemeenteraad van gisteren tussen burgemeester De Clercq (Open VLD) en schepen Watteeuw (Groen) enerzijds en Tom De Meester (PVDA) anderzijds kreeg vandaag nog een staartje. Voor het openen van de gemeenteraad spelde voorzitter Zeneb Bensafia (Groen) hen de les.

De discussie ging over filmpjes die de PVDA gebruikte op sociale media van de burgemeester die geeuwt tijdens een discussie in de gemeenteraad. Die beelden werden geknipt en geplakt en dat zinde De Clercq en Watteeuw niet. Het kwam tot een lange en bitsige discussie tijdens de digitale gemeenteraad van maandag.

“Dit is niet waar de gemeenteraad voor staat. Op die manier verdwalen we in anarchie en dat kan ik echt niet toestaan”, zegt Bensafia die naar eigen zeggen wakker lag van de discussie. “De gemeenteraad moet de beste reclame zijn voor de politiek en niet voor anti-politiek.” In de toekomst zullen kemphanen het moeten uitvechten tijdens het politiek overleg dat de gemeenteraad voorafgaat in plaats van op de raad zelf.