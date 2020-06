Voorzichtig optimisme na eerste openingsweekend Gentse horeca: “Goed begin, maar nog niet wat het moet zijn” Wietske Vos

14 juni 2020

20u47 4 Gent Het eerste weekend na de heropening van de horeca beloofde een uitsmijter te worden, en zo geschiedde: het bijzonder mooie weer en de versoepelde coronamaatregelen lokte vooral zaterdagmiddag veel volk naar de binnenstad. Horeca Oost-Vlaanderen is gematigd tevreden, het stadsbestuur voorzichtig optimistisch.

Zaterdag toonde het stadscentrum een indrukwekkende massa winkelende mensen en volle (uitgebreide) terrassen, zondag was het duidelijk kalmer, maar toch was er nog veel belangstelling. Een goed begin voor de Gentse horeca, die afgelopen maandag onder bepaalde voorwaarden de deuren weer mocht openen, zou je zeggen. Maar schijn bedriegt: achter de volle terrassen bleven de cafés binnen nog opvallend leeg.

Paul ‘Pol’ Rysenaer, van het Waterhuis aan de Bierkant en het aanpalende bekende jenevercafé ’t Dreupelkot, bevestigt dit: “Ik ben content, maar het is toch minder dan ik had gehoopt. Zaterdag is het zeker goed geweest, maar het kan altijd beter en we hebben veel in te halen. Hiernaast (in ’t Dreupelkot, nvdr.) was het echt niets. Ik kan maar heel weinig mensen laten zitten daar, omdat het zo klein is. En ze moeten blijven zitten, staan mag niet. Dat is niet aangenaam voor de klanten, hè.” (lees verder onder foto)

Toeristen

Volgens Tim Joiris, voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen, geldt deze conclusie voor de meeste horecauitbaters: “Ik denk dat de meesten tevreden zijn over het eerste weekend na de lockdown, en we hebben ook geluk gehad met het mooie weer. Maar het is nog lang niet wat het moet zijn. We krijgen nog niet zoveel volk over de vloer als vroeger, dat voel je. Dat komt omdat veel mensen nog niet durven komen, maar ook omdat we natuurlijk de toeristen nog missen.”

Schepen van Economie Sofie Bracke (Open Vld) kan nog niet afgaan op officiële cijfers, “maar volgens mijn buikgevoel en de feedback die ik krijg, was het dit weekend ‘volle bak’. Vooral zaterdag was elk vrij plekje op de terrassen meteen weer ingenomen. De Vlaming heeft zijn restaurantbezoek en zijn pintje op café echt wel gemist. Ik hoor ook dat de Gentenaars bereid zijn om de horeca te steunen en proberen om het gemis van de toeristen op te vangen.”

Bracke erkent evenwel de problemen: “Uiteraard missen veel zaken hun volle capaciteit, maar de draaiboeken met coronamaatregelen zijn nu eenmaal wat ze zijn. De terrasuitbreidingen lossen het probleem maar voor een deel op, dat weten we. En ondertussen lopen de vaste kosten door. Het is dus zeker geen ongelooflijk euforisch verhaal, wel een van voorzichtig optimisme.” Volgens Bracke liggen er ook nog aanvragen voor terrasuitbreidingen op goedkeuring te wachten, “die we zo snel mogelijk behandelen”. (lees verder onder foto)

Binnenlandse toeristen

Wat als Gent komende zomer veel binnenlandse toeristen over de vloer krijgt, wordt het dan geen overrompeling? “Eerlijk gezegd denk ik niet dat het zo’n vaart zal lopen”, zegt Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen. “Veel mensen die zeiden niet op reis te zullen gaan, gaan wellicht toch, nu heel wat landen hun grenzen openzetten. Dus heel wat Gentenaars zullen weg zijn. De terrassen zoals ze er nu uitzien, met de uitbreidingen, zijn ok. Ik ben eerlijk gezegd meer bang voor de Gentse Feesten zonder Gentse Feesten: mensen willen waarschijnlijk toch feesten zoals ze gewend zijn. Daar moeten we mee omgaan en goed monitoren dat de regels niet overschreden worden.”

Ook schepen Bracke erkent de noodzaak van monitoring tijdens de komende Gentse Feesten-periode. “Er zijn dan wel geen echte, maar wel alternatieve Gentse Feesten gepland, met kleinschalige evenementen. We zullen permanent in de gaten moeten houden dat mensen deze niet onveilig en met te veel personen tegelijk bijwonen. Dit geldt trouwens ook voor andere trekpleisters, zoals de Blaarmeersen. We werken er nu hard aan om dit recreatiedomein vanaf 1 juli op een veilige manier opnieuw te openen voor het publiek.”

Zomerse trekpleisters

Schepen Bracke hoopt wel dat de binnenlandse toeristen de weg naar Gent vinden, “want de handelaars, de horeca, de musea, de bootjes en veel andere spelers zitten daar op te wachten. Voor een overrompeling ben ik evenwel niet bang, want we zijn op dat gebied slim bezig door elders in Gent zomerse trekpleisters te creëren. Zo was ik onlangs bij een sportvereniging in Drongen, met een bar waar men een soort strand had aangelegd: zand, parasols, … alles erop en eraan. Een ander voorbeeld: Zebrabeach. Die zomerse bar aan het water van cultuurplatform Zebrastraat is niet bekend bij de toeristen, maar wel bij de Gentenaars.”

Terrasuitbreiding

Die spreiding in ruimte zal nodig zijn, want nog extra terrasuitbreiding zit er niet in. Bracke: “Ons terrasplan voorziet een verdubbeling van terrassen in de binnenstad, en een viervoudiging van terrassen buiten het centrum. Dat is het maximum, omdat er in het centrum gewoon niet meer ruimte is om een terras te organiseren volgens de coronamaatregelen. Maar voor de centrumpleinen (Vrijdagmarkt, Korenmarkt, Sint-Baafsplein, Oude Beestenmarkt en Vlasmarkt, nvdr.) gingen we akkoord om er echte terraspleinen van te maken en maakten we proactief al nieuwe terrasinplantingen.”

Schepen Bracke oppert ook dat horecazaken die tot nu toe geen terras hadden, dit nu alsnog kunnen aanvragen om hun capaciteit uit te breiden. “Als uitbater moet je natuurlijk wel goed overwegen of je dit ook na corona de moeite waard vindt.”