Voorwaardelijke straf gevraagd na zware agressie tegen studente: slachtoffer gaat akkoord met nieuwe kans voor dader Wouter Spillebeen

17 januari 2020

13u53 0 Gent Een 22-jarige Gentenaar moest vrijdagmorgen voor de rechter verschijnen nadat hij zijn vriendin zonder aanleiding sloeg en wurgde in haar studentenkamer. “De agressie welt soms gewoon op.”

Voor het slachtoffer en haar familie is het trauma nog erg vers. Het meisje had een relatie met de beklaagde tot juni vorig jaar. In oktober kwamen ze weer samen, maar dat liep op 11 oktober slecht af. “De beklaagde kwam naar haar kot zonder dat dat afgesproken was”, pleitte de procureur. Zodra ze de deur open deed, verloor hij de controle.

“Hij riep dat het dom was van haar om hem binnen te laten. Hij duwde haar op de grond, sloeg haar met de vlakke hand en stampte in de zetel tegen haar heup. Ze vroeg hem om te stoppen, maar hij ging verder. Hij kneep haar keel toe. Ze klopte op hem waardoor hij stopte, maar ze raakte wel in ademnood”, aldus de procureur. Uiteindelijk kon het slachtoffer vluchten. Ze zei dat ze naar het toilet moest, maar ging in een onbewaakt moment naar een vriendin.

Nieuwe start

“De beklaagde kan zich niet inhouden als hij gedronken heeft. Hij kampt met een zwaar agressieprobleem en dat welt soms op.” In het verleden zou de jongeman zijn vriendin ook al hardhandig aangepakt hebben. Hij erkent de feiten en zegt in begeleiding te zijn voor zijn agressieprobleem. Hij kreeg al een contactverbod en leeft dat na.

Het Openbaar Ministerie wil de beklaagde de kans geven om aan zijn problemen te werken en vordert een celstraf van tien maanden en een boete van 400 euro. Die celstraf zou mogelijk gekoppeld worden aan voorwaarden. Dan zou hij verder psychologische begeleiding krijgen en zou het contactverbod verlengd worden. Ook het slachtoffer gaat daarmee akkoord. “Hij had zichzelf niet onder controle en ik hoop dat hij een nieuwe start kan nemen”, zei ze emotioneel in de rechtbank. Het vonnis valt op 7 februari.