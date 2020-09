Vooruit mag als eerste Gents cultuurhuis meer mensen toelaten: 385 in plaats van 200 Wietske Vos Sabine Van Damme

21 september 2020

20u10 0 Gent Kunstencentrum Vooruit krijgt als eerste Gentse cultuurhuis de toestemming om voor indoorevenementen meer bezoekers toe te laten dan de nu gestane 200. Vlaams minister-president Cultuur Jan Jambon (N-VA) gaf Vooruit de toestemming om voortaan 385 bezoekers toe te laten in de Theaterzaal.

Sinds 8 september kunnen culturele organisaties en zaaluitbaters een uitzondering aanvragen op de in functie van corona toegestane maximumcapaciteit. Kunstencentrum Vooruit, dat normaal tot 722 mensen in de Theaterzaal kan ontvangen, was er als allereerste bij om zo’n uitbreiding aan te vragen.

De gemeentelijke crisiscel adviseerde positief, en vandaag kwam het positieve advies van Vlaams minister-president Jan Jambon. De Vooruit mag daardoor voor indooractiviteiten in de Theaterzaal 385 personen toelaten in plaats van 200.

Er als de kippen bij

Kunstencentrum Vooruit heropende op 29 juni 2020 al de deuren met de ‘Zomer van Vooruit’. Sindsdien ontvangt de Gentse cultuurtempel maximaal 200 mensen per optreden. “Door de uitbreiding kan het Kunstencentrum opnieuw 53% van zijn capaciteit invullen”, aldus Sami Souguir, schepen van Cultuur. “Een belangrijk signaal, en een eerste lichtpuntje na een bijzonder moeilijke periode.”

Deze uitbreiding geldt nog niet voor de Concertzaal van Vooruit. Die zaal voor 1.150 mensen wordt momenteel gerestaureerd en opent ten vroegste begin december. Toch is Franky Devos, algemeen coördinator van Kunstencentrum Vooruit heel blij met de toestemming. “We waren er als de kippen bij om de uitbreiding aan te vragen. De komende weken staat een aantal voorstellingen en concerten op ons programma waarvoor de vraag naar tickets groot is. Door deze goedkeuring kunnen wij toch nog extra mensen gelukkig maken, op een veilige manier. Daar doen we het voor.”

Naast Kunstencentrum Vooruit dienden intussen ook de Handelsbeurs, Bijloke Muziekcentrum en NTGent een aanvraag in voor uitbreiding.

Andere regels blijven

De andere regels blijven uiteraard wel van kracht. Bezoekers moeten een mondmasker dragen bij het betreden van het Kunstencentrum, maar ook wanneer ze een voorstelling bijwonen. Enkel wanneer ze in Vooruit Café iets eten of drinken, moet dat bij uitzondering niet.

Bezoekers zullen in de Theaterzaal een toegewezen plaats krijgen. Er wordt gewerkt met bubbels van 2, met altijd 1 stoel ertussen. De bubbels worden begeleid naar hun plek, zodat ze op weg naar hun zitplaats altijd 1,5 meter afstand bewaren.