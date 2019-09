Voortaan kunnen ook doven genieten van de grappen van Wouter Deprez in het Gravensteen Erik De Troyer

27 september 2019

15u57 0 Gent Voortaan kunnen ook doven en slechthorenden meegenieten van de grappen van Wouter Deprez in het Gravensteen. Tot nu toe was er enkel een audiogids maar voortaan liggen er ook 10 tablets klaar waar de geschiedenis van het Gravensteen wordt verteld in gebarentaal.

“We zetten grote stappen om het Gravensteen en andere monumenten toegankelijk en genietbaar te maken voor iedereen, dus ook wie in een rolstoel zit of slechthorend is”, zegt schepen Sami Souguir (Open VLD). “Een paar weken geleden kondigden we al aan dat er een lift komt naar de toren van het Gravensteen. Nu zetten we ook een stap voor doven- en slechthorenden.”

De filmpjes vallen zowel in Vlaamse als in internationale gebarentaal te bekijken. De tablet is bovendien inbegrepen in de toegangsprijs van het Gravensteen. Het project kostte 25.000 euro waarvan Toerisme Vlaanderen zorgde voor 60% van het bedrag.

Meer over Gravensteen

politiek