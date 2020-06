Voortaan hoofddoeken principieel toegelaten in Gentse scholen...maar er is een achterpoortje Erik De Troyer

23 juni 2020

22u23 0 Gent De Gentse stadsscholen krijgen als algemene regel dat hoofddoeken en andere levensbeschouwelijke symbolen toegelaten zijn. Er is wel nog een achterpoortje waardoor scholen alsnog een verbod kunnen invoeren om een goed schoolklimaat te garanderen. Leerlingen die zich schuldig maken aan ‘discriminatie, indoctrinatie of bekeringsijver’ riskeren dan weer een tuchtsanctie.

Het zoveelste hoofddoekendebat in de Gentse gemeenteraad. Het stadsbestuur liet het algemeen reglement van de Gentse scholen aanpassen waardoor hoofddoeken voortaan principieel toegelaten zijn. Tot nu toe hadden scholen zelf de keuze of ze hoofddoeken en andere symbolen toelieten of niet.

Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) legt het uit wat in het nieuwe reglement staat. “De leerlingen hebben het recht om zichzelf te zijn maar dat dat recht is niet vrijblijvend. Leerlingen hebben de plicht om de rechten van de ander te respecteren. Er zijn bijvoorbeeld uitzonderingen mogelijk om veiligheids- of hygiëneredenen. Voor praktijkvakken van de Hotelschool bijvoorbeeld, waar stof die loszit tijdens het klaarmaken van een maaltijd voor problemen kan zorgen. Scholen kunnen om specifieke redenen afwijken van het algemeen principe en toch een verbod behouden. Dit kan niet omdat de school zelf van mening zou zijn dat zo’n verbod beter is. Het gaat wel over de inschatting van het schoolklimaat. Verder staat er ook een passage in die zegt dat er geen plaats is voor discriminatie, indoctrinatie of bekeringsijver. Dat vind ik zelf ook zeer belangrijk.”

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) trachtte het debat in een ander richting te duwen door net een hoofddoekenverbod te vragen. Een echte kans had dat voorstel niet ondanks druk op Open VLD en CD&V.

Open VLD worstelde in het verleden wel eens met zo’n hoofddoekenverbod. Stephanie D’hose (Open VLD) benadrukte dat alles met wederzijds respect moet gebeuren. “Als er gevallen zijn waarbij sociale druk wordt uitgevoerd om een kenteken te dragen dan druist dat in tegen de vrijheid. We zullen er op toezien dat de vrijheid niet belemmerd wordt. Een overtuiging opdringen is compleet uit den boze. Indoctrinatie of bekeringsijver mogen we niet toelaten. Als het zich zou voordoen dan moet daar adequaat tegen opgetreden worden. We vertrouwen in de scholen om dat te doen.”

CD&V blies wat warm en koud maar stemde zoals verwacht mee met haar meerderheid.

Uiteindelijk werd het nieuwe reglement goedgekeurd door de meerderheidspartijen en PVDA. N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

De aanpassing van het algemeen reglement betekent niet dat Gentse leerlingen morgen zomaar met een hoofddoek naar school kunnen. Eerst moeten de scholen hun eigen reglement er op afstemmen. Verwacht wordt dat vanaf 1 september bijna alle scholen hoofddoeken zullen toelaten.