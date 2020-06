Voortaan gratis kraantje op elke Gentse bouwwerf, maar enkel particulieren mogen het gebruiken Sabine Van Damme

18 juni 2020

07u15 0 Gent De stad Gent verplicht bouwheren voortaan om een kraantje te installeren als ze aan bronbemaling doen. Alle omwonenden kunnen dan gratis opgepompt grondwater ophalen. Opvallend: wettelijk gezien mag niemand anders dat doen. De Groendienst bijvoorbeeld mag het water niet gebruiken om te sproeien.

Gent is de eerste stad die een kraantje met gratis grondwater verplicht maakt. Er zijn nog steden en gemeenten die dat doen, maar dan enkel in periodes van droogte. In Gent wordt het een permanente richtlijn. “We kunnen op het moment van de bouwvergunning immers niet inschatten of er op het moment van de werken een droge periode zal zijn of niet, en we willen waterverspilling zoveel mogelijk tegengaan”, zegt milieuschepen Tine Heyse.

Onlangs legden een aantal buren uit Sint-Amandsberg samen om een tractor met tankwagen te huren, om al hun regenwaterputten te vullen met water van een nabijgelegen werf. “Een geweldig initiatief was dat, maar het is niet de bedoeling dat consequent te gaan doen”, zegt Heyse. “We zien liever geen tractors in woonbuurten rijden. Maar particulieren kunnen wel zelf emmers vullen, om de auto te wassen of de tuin te sproeien. Regenwaterputten vullen is al riskanter, dan moet het grondwater eigenlijk eerst getest worden. Het zou immers de filter of de pomp van de put kunnen kapot maken. Het is sowieso nooit drinkbaar water.” (Lees verder onder de foto)

In ideale omstandigheden moet de bouwheer het opgepompte water terug in de bodem laten dringen rondom de bouwwerf, maar in stedelijk gebied is dat quasi onmogelijk. Lozen in oppervlaktewater – een nabijgelegen beek of rivier – is ook een optie. Maar als dat niet kan en het water is proper genoeg, dan is het beter een kraantje te plaatsen dan alles in de riool te laten stromen.

Nadeel is dus dat enkel particulieren het opgepompte water mogen gebruiken, bedrijven of zelfs de groendienst mogen dat niet. Dat is wettelijk zo vastgelegd. “Jammer”, vindt Heyse, “Want de groendienst zou dat goed kunnen gebruiken. Maar Vlaanderen belooft die wetgeving aan te passen. Tegen volgende zomer zou dat rond zijn.”