Voortaan elke avond om 19 uur ‘Mia’ vanop het Belfort Sabine Van Damme

20 maart 2020

Isolatie doet vreemde, maar ook leuke dingen met de Gentenaars. Sinds kort wordt elke avond om 19 uur Mia van Gorki gezongen uit ramen en in livings overal in de stad. "Waarom zouden we dat niet vanop het Belfort laten klinken?" opperde Stephanie D'Hose, en ze kreeg collega Sami Souguir meteen mee. Dus vanaf vanavond, elke avond om 19 uur, live Mia op de Beiaard.

“Dat kan natuurlijk alleen dankzij onze beiaardier en de hulpbeiaardier”, zegt Sami Souguir. “Want wij hebben in Gent geen automatische trommel. De liedjes die elk uur gespeeld worden, moeten handmatig geprogrammeerd worden, met een hoop pinnetjes op de grote trommel. Daarom veranderen we die maar om de twee jaar. Maar beiaardier Kenneth Theunissen en hulpbeiaardier Jakob De Vreese zijn bereid om elk om de andere dag het Belfort te beklimmen. Zo zal elke avond om 19 uur Mia live gespeeld worden op onze Gentse beiaard.”

Omdat niemand buiten mag, is dat op zich een beetje jammer. “Maar ook daarvoor is er een oplossing”, aldus Souguir. “Ik roep iedereen die in de buurt van het Belfort woont om het gebeuren elke avond te delen via Facebook Live. Zo kan iedereen mee genieten. En mee zingen natuurlijk.” Stephanie D’Hose belooft alvast zo’n Facebook live.

De rubriek ‘Creatief met Corona’ is alvast weer een item rijker. Tot vanavond, 19 uur!