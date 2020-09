Voortaan betaal je opnieuw via nummerplaat in parking Reep: “Heel wat handiger dan de klassieke ticketjes” Cedric Matthys

18 september 2020

07u32 1

Wie parkeert in de ondergrondse parking Reep betaalt binnenkort opnieuw via nummerplaatherkenning. Dat systeem werd eind juni vorig jaar ingevoerd, maar kampte met heel wat kinderziektes. Het Mobiliteitsbedrijf besliste daarom enkele maanden geleden om opnieuw over te schakelen op de klassieke tickets. Intussen zijn de problemen van de baan. “We zijn tevreden dat het systeem opnieuw werkt want nummerplaatherkenning is heel wat handiger”, laat Sofie Aelterman, woordvoerder van schepen Filip Watteeuw (Groen), weten. “De chauffeur rijdt de parking in, de nummerplaat wordt gescand en de slagboom gaat open. Om te betalen gaat de autobestuurder naar de betaalautomaat, waar hij zijn de nummerplaat intikt en betaalt voor de parkeertijd. Het grote voordeel is dat je jouw ticket nooit meer kan vergeten of verliezen.” Naast de Reep is ook de parking onder het Sint-Pietersplein uitgerust met het systeem. De andere ondergrondse parkings -in handen van de Stad Gent- moeten binnenkort volgen, al is er nog geen concrete timing.