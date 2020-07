Voorstellingen in theater Tinnenpot voor 60 in plaats van 180 mensen



Erik De Troyer

14 juli 2020

13u57 0 Gent Ook in theater Tinnenpot gaan een groot aantal geplande voorstellingen door tijdens de komende Gentse Feesten. “Dat zal gebeuren met 60 aanwezigen in plaats van de gebruikelijke 180. De artiesten willen hun voorstelling sowieso spelen, zeker aangezien het er naar uitziet dat de maatregelen niet snel zullen versoepelen”, zegt Christian Lapinne van theaterbureau XXL.

Onder andere te zien in theater Tinnenpot: Piv Huvluv die zowel een nieuwe voorstelling voor volwassenen (de Vinylvreter) als één voor kinderen (De Allereerste Keer) speelt. Ook Wim De Coninck (ex-doelman van AA Gent) komt terug met ‘De Boer Op’ na het succes van vorig jaar. Andere bekende Gentse koppen met voorstellingen in Tinnenpot: Jo Decaluwe met voorstellingen over Pater Damiaan en schrijven Cyriel Buysse en Lieven Debrauwer met voorstellingen over de geheimen van Hollywood Musical en Hitchcock.

Tickets via de website van theater Tinnenpot