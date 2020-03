Voorstelling ‘The Goldberg Variations’ in Vooruit goed gestart Jill Dhondt Sabine Van Damme

06 maart 2020

13u34 0 Gent De dansvoorstelling ‘The Goldberg Variations’ ging gisteren van start in Vooruit. Het stuk onderzoekt wat dans vandaag betekent, en de weg die het de voorbije veertig jaar heeft afgelegd.

‘The Goldberg Variations’ verwijst naar een beroemde compositie van Bach. Die muziek is één van de inspiratiebronnen waar de dansers Oskar Stalpaert, Michiel Vandevelde en Audrey Merilus mee aan de slag gingen. Een andere invalshoek is de iconische dans van Paxton uit de jaren tachtig. In ‘The Goldberg Variations’ onderzoeken de dansers de evolutie die dans sindsdien heeft gemaakt. Ze gaan na waar westerse dans vandaag staat, hoe toegankelijk het is. In het verlengde daarvan vragen ze zich af of we de staat van de democratie kunnen lezen aan de hand van dans.

‘The Goldberg Variations’ speelt nog op 6 en 7 maart in Vooruit. Erna reizen de dansers nog naar Leuven en Brussel.