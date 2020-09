Voorstelling ‘Locke’ van Compagnie Cecilia wint theateraward Wietske Vos

13 september 2020

11u50 0 Gent Het Gentse theatercollectief Compagnie Cecilia sleepte tijdens de online uitreiking van de Theaterprijzen 2020 een van de drie prijzen in de wacht. De Acteursgilde, de Vlaamse belangenvereniging voor beroepsacteurs, kende de voorstelling ‘Locke’, met Koen De Graeve en Peter Vermeir, de prijs toe voor meest gewaardeerde acteerprestatie – samenspel.

De Acteursgilde reikte voor het derde jaar op rij de Theaterprijzen uit, al was het dit jaar tijdens een veilige online sessie in plaats van een uitreikingsfeest. Bestuurslid Michaël Pas: “Elk jaar groeien de bekendheid en het belang van deze prijzen. Vorige jaar gaven we een groot feest op het Theaterfestival in Gent. Dat wilden we dit jaar opnieuw doen in Brussel, maar door COVID-19 leek het ons beter om op safe te spelen en de uitreiking online te laten plaatsvinden.”

Vermeir en De Graeve waren ook genomineerd in de categorie meest gewaardeerde acteerprestatie – man, die echter verzilverd werd door Peter De Graef. Bij de vrouwen won Sofie Decleir. De winst van Vermeir en De Graeve was echter te voorspellen. Ze leveren een bijzonder prestatie af in ‘Locke’ door elke avond het lot te laten beslissen wie wat speelt: Locke, de titelrol, of alle andere personages waar Locke telefonisch contact mee heeft.

Geen fysiek samenspel

In ‘Locke’, gebaseerd op de gelijknamige film met Tom Hardy, probeert bouwprojectleider Locke tijdens een hallucinante autorit van Antwerpen naar Rotterdam vat op zijn leven te krijgen en via telefoongesprekken zowel professionele als privéproblemen op te lossen. De jury motiveert haar beslissing als volgt: “Er is geen fysiek samenspel tussen de twee acteurs en toch is het indrukwekkend hoe ze een wereld, een verleden, een relatie creëren. Yahia Terryn, de regisseur, heeft op een heel efficiënte manier Locke en zijn gesprekspartners in beeld gebracht. De muzikanten Ben Brulin, Frederik Heurinck, Luk Vermeir en Johannes Verschaeve creëren mee de spanning voor deze fascinerende, bijna kafkaiaanse, meeslepende, claustrofobische trip. Het samenkomen van al deze elementen, de acteurs die een ware tour de force tonen, de intelligente setting en de bij momenten opzwepende muziek maken deze voorstelling onhoudbaar spannend.”

De jury van de Acteursgilde-prijzen bestond dit jaar uit Chris Thys, Femke Heijens, Floris Devooght, Geert Vermeulen, Grietje Dobbelaere, Reynout Dekimpe, Tim David, Vera Puts en voorzitter Anke Jochems. Zij bezochten samen 111 voorstellingen en maakten een shortlist waarop alle 700 leden konden stemmen.

‘Locke’ speelt nog tot zaterdag 19 september in een uitverkochte, coronaproof drive-in versie in de Gentse haven. Tot half oktober is de voorstelling nog te zien in de zalen.

www.compagnie-cecilia.be