Voorschotten opgestreken voor onbestaand programma over streekbier: 37 maanden cel Wouter Spillebeen

17 juni 2019

11u01 0 Gent De man die zogezegd in naam van VIER voorschotten vroeg aan brouwerijen om de opvolger van het programma Tournée Générale te maken, moet 37 maanden naar de gevangenis. Hij zou zo’n 140.000 euro opgestreken hebben, maar het programma kwam er niet.

Gentenaar J.V. (33) overtuigde een vijftal brouwerijen, waaronder Duvel Moortgat en Alken Maes ervan dat hij een nieuw televisieprogramma maakte over streekbieren in opdracht van SBS Belgium voor de zender VIER. Het moest de opvolger worden van Tournée Générale, gepresenteerd door komieken Thomas Smith en Jeron Dewulf. Hij vroeg de brouwerijen om voorschotten en zou zo’n 140.000 euro opgehaald hebben.

Toen de beklaagde de brouwerijen nog eens contacteerde om een tweede voorschot te vragen, roken ze onraad. Ze contacteerden SBS Belgium en leerden dat zij al lang afgehaakt hadden. Ook de presentatoren hadden na een proefopname besloten om niet verder te gaan met het project. Intussen verdween het geld. Het totale bedrag werd volgens de burgerlijke partijen doorgesluisd naar een buitenlandse rekening en is spoorloos.

Beroepsverbod

“Er is inderdaad beslist om het programma niet uit te zenden op VIER, maar dat wil niet zeggen het idee daarom dood is. Hij wou het wel degelijk aanbieden bij een andere zender”, reageerde de advocaat van de verdediging. J.V. beweert dat hij dus niet de bedoeling had om de brouwerijen op te lichten.

De rechtbank volgde die redenering deels en besloot de kwalificatie oplichting niet te weerhouden. J.V. maakte zich volgens de rechter wel schuldig aan valsheid van informatica en werd veroordeeld tot een celstraf van 37 maanden en een boete van 16.000 euro. Een bedrag van 97.000 euro werd verbeurdverklaard. De rechter legde de man ook een beroepsverbod op van tien jaar, wat betekent dat hij in die periode niet meer in het televisielandschap aan de slag kan.