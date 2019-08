Voorrang voor fietsers op kruispunt Tweebruggenstraat-Lange Violettestraat wérkt, maar het blijft uitkijken Sabine Van Damme

12 augustus 2019

18u53 0 Gent Het is een pak veiliger geworden op de fietsas Tweebruggenstraat, nu de fietsers daar voorrang hebben op de automobilisten in de Lange Violettestraat. Daardoor wordt daar nu ook meer gefietst. Dat stelt gemeenteraadslid Sven Taeldeman. “Het blijft evenwel uitkijken daar.”

Taeldeman vroeg cijfers op bij de stad en de politie. Daaruit blijkt dat het aantal fietsers op die as enorm is gestegen. “In 2014 passeerden in de ochtendspits – van 7.30 tot 8.30 uur – 417 fietsers op het kruispunt Tweebruggen – Lange Violettestraat. In 2016 werd het kruispunt aangepast, en sindsdien hebben de fietsers op de as Tweebruggen voorrang op de kruisende auto’s in de Lange Violettestraat. In 2018 werden tijdens diezelfde ochtendspits 783 fietsers geteld. Dat zijn er 13 per minuut of 1 om de vijf seconden. Daarnaast blijkt het autoverkeer in de Lange Violettestraat met 35% gedaald tijdens die ochtendspits. Uiteraard worden daar nog steeds ongevallen met fietsers genoteerd, maar gelukkig gaat het doorgaans om stoffelijke schade of lichtgewonden. Het kruispunt werd intussen duidelijk geaccentueerd, onder meer met rode verf, maar het blijft wel uitkijken als fietser, zelfs al heb je voorrang. We mogen dus besluiten dat de nieuwe voorrangsregeling op het kruispunt wérkt. De ervaringen op dit kruispunt zijn ook leerrijk voor andere kruispunten met fietsstraten of fiets(snel)wegen in Gent.”