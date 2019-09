Voorproefje van Dok-Zuid van de toekomst: “Dit gaat echt geen tien jaar duren”

Erik De Troyer

22 september 2019

17u46 6 Gent Voor één keer geen files aan Dok-Zuid vandaag maar wel fietsers, steppers en wandelaars. De autoloze zondag verschoof deze keer naar dat deel van de stadsring. Het was geen superdrukke editie zoals voorgaande jaren op de B401. “Maar dit geeft wel een prima beeld van hoe een stad kan veranderen. Dok-Zuid ‘nieuwe stijl’ zal echt geen tien jaar op zich laten wachten”, belooft schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Als Dok-Zuid al eens in het nieuws komt dan heeft dat meestal te maken met de lange files richting Dampoort. Of - zoals recent - omdat de politie er ’s nachts snelheidsduivels flitst met topsnelheden tot 138km/u. Dan was de sfeer vandaag toch heel anders. Een deathride, een fietslabyrint, muziek, enzovoort. Een feestelijke sfeer dus.

“We proberen regelmatig een nieuwe locatie te zoeken waar we kunnen tonen op welke manier onze stad kan veranderen”, legt Filip Watteeuw (Groen) uit. “Dat is hier zeker geslaagd. Het was een zeer gezellige editie maar niet superdruk zoals andere jaren. De politie telde deze namiddag zo’n 3.500 aanwezigen”, aldus Watteeuw.

Autovrije as

De stad droomt ervan om heel de as autovrij te maken. Het Dok-Zuid van vandaag was dus een perfect voorproefje van wat er in de toekomst mogelijk is. De ingreep kan echter pas wanneer de Verapazbrug er ligt, die de Afrikalaan met de Muidelaan verbindt. Volgens de huidige planning kunnen dit najaar de voorbereidende werken starten. De brug moet klaar zijn in 2023. Het is dus nog zo’n vier jaar geduld oefenen maar voor het eerst lijkt het nu toch onomstotelijk vast te staan dat de brug er komt. De brug zorgt voor een nieuwe noordelijke uitvalsweg. In plaats van over de Muide of via de Dampoort zal men dan via de de Afrikalaan en de Vliegtuiglaan veel vlotter de stad kunnen verlaten.

Eens de Verapazbrug er ligt krijgt die as meteen een heel ander karakter. Autoverkeer moet er dan niet meer zijn en

dat zal een grote impact hebben op het gevoel op die plek Schepen Filip Watteeuw

“Eens de Verapazbrug er ligt krijgt die as meteen een heel ander karakter. Autoverkeer moet er dan niet meer zijn en dat zal een grote impact hebben op het gevoel op die plek. Er zijn ook afspraken met De Lijn om er met verlenging van tramlijn 4 onze ringlijn te vervolledigen...en De Lijn heeft daar oren naar. Dit hoeft geen traject van 15 of 20 jaar te zijn zoals andere tramprojecten. Hier kan het snel gaan. Het zal zeker geen 10 jaar duren vooraleer hier een tram rijdt”, belooft Watteeuw.